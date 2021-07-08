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Фото: тоже люди – знаменитости и первые лица государств на Евро-2020

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© AFP 2021 / Jonh Sibley / POOL
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с сыном, празднуют победу в футбольном матче ЕВРО-2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35395024.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210708/35403352/foto-znamenitosti-i-pervye-litsa-gosudarstv-na-euro-2020.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как знаменитости и первые лица государства болеют за национальные сборные на Чемпионате Европы по футболу.

Знаменитости и первые лица государств – тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. Так же как и многие другие они болеют за сборные своих стран и стремятся поддержать игроков на трибунах.

Ничего, что тем самым они нередко привлекают больше внимания, чем игра на поле.

Тем не менее визитам звезд на стадион всегда рады и игроки и фанаты, которые кроме отличной игры команд могут насладиться обществом первых лиц и звезд мировой величины. А там уж, каким бы ни был результат игры, будет что рассказать потом.

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