Фото: тоже люди – знаменитости и первые лица государств на Евро-2020

Смотрите в фотоленте Sputnik, как знаменитости и первые лица государства болеют за национальные сборные на Чемпионате Европы по футболу.

Знаменитости и первые лица государств – тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. Так же как и многие другие они болеют за сборные своих стран и стремятся поддержать игроков на трибунах.

Ничего, что тем самым они нередко привлекают больше внимания, чем игра на поле.

Тем не менее визитам звезд на стадион всегда рады и игроки и фанаты, которые кроме отличной игры команд могут насладиться обществом первых лиц и звезд мировой величины. А там уж, каким бы ни был результат игры, будет что рассказать потом.

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