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Фото: от печали до радости – эмоции болельщиков Евро-2020

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© REUTERS / Nacho Doce
Болельщики Испании на праздновании после матча.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/08/35411330.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210708/35411664/emotsii-bolelschikov-euro-2020.html

Яркие и эмоциональные фотографии болельщиков Евро-2020, наполненные радостью и огорчениями – в нашей фотоподборке.

Поистине, трудно найти что-либо более яркое и эмоциональное, чем переживания болельщиков на спортивных соревнованиях.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с сыном, празднуют победу в футбольном матче ЕВРО-2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне.
© AFP 2021 / Jonh Sibley / POOL
Знаменитости и первые лица государств на Евро-2020
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А футбол здесь можно выделить отдельной строкой: горечь поражения от радости победы здесь порой отделяет всего несколько секунд.

И вот тогда уже эмоции захватывают не только отдельного болельщика, а целые трибуны и стадионы.

Какими переживаниями сопровождается нынешний турнир Евро-2020 – смотрите в нашей фотоподборке.

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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с сыном, празднуют победу в футбольном матче ЕВРО-2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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