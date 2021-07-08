Фото: от печали до радости – эмоции болельщиков Евро-2020

Поистине, трудно найти что-либо более яркое и эмоциональное, чем переживания болельщиков на спортивных соревнованиях.
А футбол здесь можно выделить отдельной строкой: горечь поражения от радости победы здесь порой отделяет всего несколько секунд.
И вот тогда уже эмоции захватывают не только отдельного болельщика, а целые трибуны и стадионы.
Какими переживаниями сопровождается нынешний турнир Евро-2020 – смотрите в нашей фотоподборке.
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