Фото: от печали до радости – эмоции болельщиков Евро-2020

Яркие и эмоциональные фотографии болельщиков Евро-2020, наполненные радостью и огорчениями – в нашей фотоподборке.

Поистине, трудно найти что-либо более яркое и эмоциональное, чем переживания болельщиков на спортивных соревнованиях.

А футбол здесь можно выделить отдельной строкой: горечь поражения от радости победы здесь порой отделяет всего несколько секунд.

И вот тогда уже эмоции захватывают не только отдельного болельщика, а целые трибуны и стадионы.

Какими переживаниями сопровождается нынешний турнир Евро-2020 – смотрите в нашей фотоподборке.

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