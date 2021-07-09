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Фото: новый рекорд – в Дании построили самый высокий замок из песка

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© REUTERS / Claus Bjoern Larsen/Ritzau Scanpix
Самая высокая в мире песчаная скульптура в Дании
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/08/35408674.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210709/35409161/foto-dania-samyy-vysokiy-zamok-iz-peska.html

В создании грандиозной песчаной башни, самой высокой в мире на сегодняшний день, участвовали более 30 скульпторов.

Величественный дворец из песка появился в приморском город Блохус в Дании. Высота сооружения, над которым трудились более 30 лучших скульпторов со всего мира, составляет 21,16 метра, а это на три с лишним метра выше, чем замок, построенный два года назад в Германии.

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Главный скульптор песчаного дворца Уайлфред Стиджер рассказал, что на строительство грандиозного сооружения, напоминающего пирамиду, ушло 4860 тонн песка. 

А на вершину замка его создатели поместили модель коронавируса, причем в короне. По словам Стиджера, ему хотелось показать истинного властителя мира: "Именно он управляет нашей жизнью, он говорит нам, что делать, приказывает держаться подальше от родственников и не ходить в разные хорошие места. Не дает заниматься делами и вынуждает оставаться дома".

Ожидается, что замок простоит до наступления сильных морозов – то есть до февраля или марта следующего года.

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Теги:
Дания

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