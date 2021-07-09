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Фото: День семьи, любви и верности - как отметили праздник в Кишиневе

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  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
  • 8 июля День семьи, любви и верности
© Sputnik / Mihai Caraus
Праздник начался в 18.00,
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/08/35419417.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210709/35420372/Foto-Den-semi-lyubvi-i-vernosti---kak-prazdnik-otmetili-v-Kishineve.html

8 июля в России отмечается одним из самых теплых и добрых летних праздников – День семьи, любви и верности, который приурочен ко дню памяти Святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку.

В этот день в Кишиневе состоялось награждение российскими медалями "За любовь и верность" российских соотечественников, проживающих в Молдове. Организаторами мероприятия выступили Русский дом в Кишиневе в партнерстве с Агентством межэтнических отношений Республики Молдова, Свято-Георгиевской церковью и Русской общиной РМ.

Праздник продолжился в столичном парке La Izvor. Специальным гостем стала популярная кавер-группа Nikorason'g. 

В программу праздника также вошли химическое шоу от Фиксиков, выступление участников телепроекта "Сила танца", шоу мыльных пузырей от Маши и Медведя.

Все участники могли попробовать свои силы в гончарной и флористической мастерской, принять участие в конкурсах и получить подарки. 

Хорошая погода, веселье, праздничное настроение - День семьи, любви и верности прошел на "ура".

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Теги:
Кишинев, День семьи, любви и верности

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