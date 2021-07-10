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Все в огне: борьба с лесными пожарами в Калифорнии

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© AP Photo / Noah Berger
Борьба с лесными пожарами в калифорнийском национальном лесу Плумас, США.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0a/35435092.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210710/35435587/fire-california-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как спасатели пытаются ликвидировать лесные пожары в Калифорнии, где был объявлен режим ЧС.

Президент США Джо Байден ранее предупредил об опасности масштабных лесных пожаров на фоне рекордной жары в западных регионах страны и анонсировал экстренные меры для борьбы со стихией. Выступая на совещании с губернаторами, Байден дал понять, что размах бедствия может превзойти рекордные пожары прошлого года.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который ранее объявил режим чрезвычайной ситуации в своем штате, назвал погодные катаклизмы признаком опережающего прогнозы климатического кризиса.

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