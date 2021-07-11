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Фото: первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент

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Тема:
Парламентские выборы (355)
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  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
  • Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Владимир Воронин проголосовал на избирательном участке.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0b/35454275.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210711/35459077/Foto-pervie-litsa-strani-progolosovali-na-dosrochnyh-vyborah-v-parlament-.html

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах открылись по всей Молдове в 07.00, одними из первых к урнам для голосования пришли глава государства, председатель парламента, премьер-министр и главы политических партий, участвующих в гонке за депутатские мандаты. Смотрите в нашем видео, какие заявления прозвучали.

За что голосовали известные молдавские политики на досрочных парламентских выборах 11 июля
© Video: Sputnik / privesc.eu / facebook/Ion Chicu
Выбор сделан: за что голосовали известные молдавские политики

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

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Тема:
Парламентские выборы (355)

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Теги:
парламент, выборы, Молдова

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Выборы в парламент Молдовы 2021
Фото: первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент
За что голосовали известные молдавские политики на досрочных парламентских выборах 11 июля
Видео: выбор сделан – за что голосовали известные молдавские политики
Явка 33,4
Явка на выборах в парламент Молдовы

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