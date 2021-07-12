Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020

Футболисты сборной Италии обыграли команду Англии и завоевали золото чемпионата Европы впервые с 1968 года.

Италия стала чемпионом Европы, обыграв команду Англии в финале Евро-2020. Основное и дополнительное время игры прошло вничью 1:1. Судьба чемпионства решалась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались итальянцы. Итоговый счет – 3:2.

Футбольные болельщики не стали сдерживать эмоции, бурно отреагировав на победу сборной. В фотоподборке Sputnik Moldova вы увидите самые яркие, эмоциональные и красочные кадры, сделанные сразу после триумфальной победы Италии.

На пути к победе на Евро-2020 Италия обыграла сборные Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии. Команда Италии после этой победы обновила рекорд национальных сборных по числу игр подряд без поражения - 34 матча (28 побед, шесть ничьих).

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