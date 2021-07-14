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Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета

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© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Блогер Jessica Wang на Каннском кинофестивале.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35514604.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210714/35515349/foto-zvezdy-kann-festivalya-vybirayut-yarkie-tsveta.html

Модные эксперты заметили интересную тенденцию на красной дорожке Каннского кинофестиваля: все чаще звезды выбирают яркий желтый цвет для своих нарядов.

Кинофестиваль в Каннах в самом разгаре. Каждый день радует гостей киносмотра новыми премьерами, на красных дорожках перед которыми звезды щеголяют в ярких запоминающихся нарядах.

И самый верный способ выделиться из толпы – выбрать необычный цвет одежды. Похоже, звезды определились с выбором - цветом этого сезона можно назвать желтый. Возможно, выбор пал именно на этот цвет из-за того, что он хорошо контрастирует с самой красной дорожкой. А может, просто приносит удачу...

Модель Белла Хадид на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля.
© REUTERS / Eric Gaillard
Блеск и красота – красная дорожка открытия Каннского кинофестиваля
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Но стилисты заметили, что такая "желтая тенденция" в Канне доминирует уже не первый год. Представляем вам самые яркие "желтые образы" Каннского кинофестиваля за последние годы.

В 2020-м престижный киносмотр в Каннах был отменен из-за пандемии COVID-19. В этом же году он проходит с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате, хоть и был перенесен с мая на июль.

Председатель жюри киносмотра – одиозный американский режиссер Спайк Ли. В состав жюри также вошли французская певица и актриса Милен Фармер, режиссер Мати Диоп, американская актриса, продюсер и режиссер Мэгги Джилленхол, бразильский режиссер и сценарист Клебер Мендонса Фильо, актриса Мелани Лоран, австрийский кинорежиссер и сценарист Джессика Хауснер, актеры Тахар Рахим и Сон Кан Хо.

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Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
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