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Фото: торжественный парад – Франция отпраздновала День взятия Бастилии

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© REUTERS / Michel Euler
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35520433.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210714/35521059/foto-parad-frantsiya-otprazdnovala-den-vzyatiya-bastilii.html

В Париже по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии – прошел масштабный военный парад. Самые яркие кадры – в нашей фотоподборке.

Несмотря на коронавирусные ограничения, за парадом могли наблюдать многочисленные зрители. Правда, в этом году все желающие посмотреть парад вживую должны были предоставить санитарный пропуск (свидетельство о вакцинации или результаты отрицательного теста на коронавирус) и обязательно быть в маске.

Большая часть улиц, прилегающих к Елисейским полям, была перекрыта для движения автомобилей, на дежурство были выведены усиленные наряды полиции.

Эмманюэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
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В параде принимали участие около 5 тысяч человек – в том числе 4,3 тысячи пеших военных, 71 самолет, 25 вертолетов, 221 автомобиль и 200 кавалеристов. Почетным участником мероприятия в этот раз стало объединение европейских войск специального назначения "Такуба", созданное для борьбы с терроризмом в регионе Сахеля.

Открывал парад президент Франции Эммануэль Макрон, который в сопровождении главы генштаба вооруженных сил Франции генерала Франсуа Лекуантра спустился от Триумфальной арки к площади Согласия, где и началась церемония.

Вечером у Эйфелевой башни состоится традиционный салют. 

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году знаменитая крепость пала под натиском восставших, что стало началом Великой французской революции.

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