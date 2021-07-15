14:53 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Фото

Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв

Получить короткую ссылку
173 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2021 / Bruno Fahy
Мужчина помогает женщине пройти по затопленной улице в городе Спа, Бельгия.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35529644.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210715/35530201/foto-europu-zalivaet.html

Страны западной Европы – под властью стихии, метеорологи ожидают, что паводок на крупных европейских реках продолжится до конца недели.

Проливные дожди, несколько дней продолжающиеся в Бельгии, привели к подтоплению нескольких населенных пунктов в провинциях Намюр, Люксембург и Льеж, включая крупный курортный город Спа. СМИ сообщают о значительном материальном ущербе. Пострадали частные дома, рестораны, автотрассы, а также многочисленные автомобили, власти страны полностью остановили железнодорожное сообщение на юге страны.

Затопленный центр города Хаген
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
Видео: мощный ливень в Германии - 11 человек погибли, около 70 пропали

По данным бельгийских СМИ, по меньшей мере два человека погибли в провинции Льеж: 22-летнего мужчину унесло потоком воды, тело 50-летнего мужчины было найдено в подвале дома также. Власти продолжают поиски пропавшего без вести 15-летнего подростка. 

В Германии дожди, вызванные циклоном "Бернд", продолжаются с понедельника. Наиболее пострадали от разгула стихии на сегодняшний день Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, где, по сообщениям СМИ, погибли не менее 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что потрясена последствиями разгула стихии.

"Я потрясена катастрофой, от короткой пострадали так много людей в зонах наводнения. Я соболезную родственникам погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю многочисленных неутомимых спасателей и персонал экстренных служб", – говорится в официальном заявлении Меркель.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться