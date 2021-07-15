Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв

Страны западной Европы – под властью стихии, метеорологи ожидают, что паводок на крупных европейских реках продолжится до конца недели.

Проливные дожди, несколько дней продолжающиеся в Бельгии, привели к подтоплению нескольких населенных пунктов в провинциях Намюр, Люксембург и Льеж, включая крупный курортный город Спа. СМИ сообщают о значительном материальном ущербе. Пострадали частные дома, рестораны, автотрассы, а также многочисленные автомобили, власти страны полностью остановили железнодорожное сообщение на юге страны.

По данным бельгийских СМИ, по меньшей мере два человека погибли в провинции Льеж: 22-летнего мужчину унесло потоком воды, тело 50-летнего мужчины было найдено в подвале дома также. Власти продолжают поиски пропавшего без вести 15-летнего подростка.

В Германии дожди, вызванные циклоном "Бернд", продолжаются с понедельника. Наиболее пострадали от разгула стихии на сегодняшний день Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, где, по сообщениям СМИ, погибли не менее 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что потрясена последствиями разгула стихии.

"Я потрясена катастрофой, от короткой пострадали так много людей в зонах наводнения. Я соболезную родственникам погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю многочисленных неутомимых спасателей и персонал экстренных служб", – говорится в официальном заявлении Меркель.

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