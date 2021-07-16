Фото: платье-бомба - самые яркие наряды 74-го Каннского кинофестиваля

Россыпь из мировых звезд на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля: смотрите в фотоленте Sputnik, какие наряды настоящие модницы возьмут на заметку в этом сезоне.

Спустя два года вынужденного (из-за пандемии COVID-19, конечно) перерыва нынешний, 74-й Каннский кинофестиваль стал настоящим событием.

Не в последнюю очередь, потому, что кинематограф вернулся в жизнь людей по всей планете. А еще потому, что пандемия не может помешать фестивалю.

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

Фестиваль завершится совсем скоро: 17 июля. Ждем победителей и наслаждаемся шикарными нарядами на красной дорожке.

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