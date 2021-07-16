23:27 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Фото

Фото: платье-бомба - самые яркие наряды 74-го Каннского кинофестиваля

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Гостья на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35542502.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210716/35543582/Foto-plate-bomba---samye-yarkie-naryady-74-go-Kannskogo-kinofestivalya.html

Россыпь из мировых звезд на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля: смотрите в фотоленте Sputnik, какие наряды настоящие модницы возьмут на заметку в этом сезоне.

Спустя два года вынужденного (из-за пандемии COVID-19, конечно) перерыва нынешний, 74-й Каннский кинофестиваль стал настоящим событием. 

Режиссер Джоди Фостер на фотосессии своего фильма Финансовый монстр (Money Monster).
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Почетный приз Каннского фестиваля получила Джоди Фостер

Не в последнюю очередь, потому, что кинематограф вернулся в жизнь людей по всей планете. А еще потому, что пандемия не может помешать фестивалю.

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

Фестиваль завершится совсем скоро: 17 июля. Ждем победителей и наслаждаемся шикарными нарядами на красной дорожке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
Belgium: We are losing everything - locals as heavy flooding hits Liege province
Видео: "Мы теряем все": Бельгия уходит под воду
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться