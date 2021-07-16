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Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters

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© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Даниш Сиддики, фотограф Reuters из Индии, позирует во время церемонии вручения Пулитцеровской премии в Нью-Йорке, США.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35547933.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210716/35548991/Foto-Danish-Siddiki-luchshiye-kadry-ubitogo-fotokorrespondenta-Reuters.html

Последние несколько дней журналист освещал ситуацию на юге Афганистана. Сиддики в 2018-м получил Пулитцеровскую премию за серию снимков о бежавших из Мьянмы рохинджа.

Известный фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики погиб при столкновениях на юге Афганистана, передает РИА Новости.

Афганистан
© Sputnik / Андрей Соломонов
В Афганистане погиб лауреат Пулитцеровской премии

Сиддики в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

Даниш Сиддики работал в Reuters с 2010 года. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.

В нашей фотоподборке собраны лучшие кадры корреспондента, чьим талантом восхищаются миллионы.

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