Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters

Последние несколько дней журналист освещал ситуацию на юге Афганистана. Сиддики в 2018-м получил Пулитцеровскую премию за серию снимков о бежавших из Мьянмы рохинджа.

Известный фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики погиб при столкновениях на юге Афганистана, передает РИА Новости.

Сиддики в 2018 году в составе фотослужбы Рейтер получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

Даниш Сиддики работал в Reuters с 2010 года. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.

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