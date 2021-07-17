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Фото: енот лисе – не товарищ: животные, неожиданно нашедшие общий язык

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© Sputnik / Vitaly Ankov
Трехмесячный лисенок по кличке Робин и щенок енотовидной собаки в частном зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Приморского края.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210717/35545662/foto-zhivotnye-neozhidanno-nashedshie-obschiy-yazyk.html

Порой дружбу и любовь можно найти там, где этого совсем не ожидаешь, а враги могут стать лучшими друзьями.

Не часто увидишь в одном кадре кошку и ежа или медведя с черепахой. При этом животные явно не испытывают страха друг перед другом. Похоже, они просто друзья.

© AFP 2021 / JIJI PRESS
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Кто-то скажет, что такая дружба невозможна, но в нашей фотоподборке – масса доказательств обратного. Вот енот, который потерял родителей, но обрел новую семью. И ничего, что эта семья – собачья.

А также маленькая львица, которая сдружилась с овчаркой.

И еще обезьянка, которая, похоже, завела себе питомца: расставаться с полосатым котенком она явно не намерена.

Какие еще случаи необычной дружбы животных удалось запечатлеть фотографам со всего мира – смотрите в фотоленте.

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