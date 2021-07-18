Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели

Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.
А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.
А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.
А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.
Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.
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