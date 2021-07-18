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Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели

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© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210718/35568223/foto-futbol-protesty-navodnenie-samye-yarkie-kadry-nedeli.html

Самые значимые мгновения последних семи дней, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира, – в нашей фотоподборке.

Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.

© REUTERS / Danish Siddiqui
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А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.

А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.

А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.

Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.

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