Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи

Что оставила после себя "большая вода" в странах Европы - лучшие и самые эмоциональные кадры смотрите в фотоленте Sputnik.

Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.

В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель.

"В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", - отметила она.

В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии - один погибший.

Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.

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