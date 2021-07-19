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Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи

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© REUTERS / @FORSTIVAAS
Наводнение в Саксонской Швейцарии.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210719/35573504/Foto-bedstviye-yevromasshtaba-navodneniye-ostavilo-strany-EU-pod-sloyem-gryazi.html

Что оставила после себя "большая вода" в странах Европы - лучшие и самые эмоциональные кадры смотрите в фотоленте Sputnik.

Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.

Последствия вызванного сильными дождями наводнения в западной Германии
© AFP 2021 / Christof Stache
Потоп все опаснее: в Германии ввели режим военной катастрофы

В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель. 

"В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", - отметила она. 

В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии  - один погибший. 

Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.

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