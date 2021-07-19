Фото: стремление к реальному: модный показ Orlando Swim Week в США

Модный показ Orlando Swim Week в США - яркий пример того, что на подиуме есть место всем девушкам, независимо от того, обладают ли они идеальными пропорциями или нет.

Модный показ - это не только стройные модели с идеальными телами и безупречной внешностью. Современная модная индустрия больше не стремиться создавать красивые, но порой, столь далекие от повседневной реальности образы. Все большее значение принимает естественность и натуральность.

Модный показ Orlando Swim Week в США - яркий пример того, что на подиуме есть место всем девушкам, независимо от того, обладают ли они идеальными пропорциями или нет.

Быть реальной - вот главный девиз прошедшего в США показа.

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