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Фото: стремление к реальному: модный показ Orlando Swim Week в США

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© AFP 2021 / Gerardo Mora/Getty Images for hiTechMODA
Участница конкурса Go Swimwear на неделе моды hiTechMODA Orlando Swim Week в Орландо.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/13/35575301.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210719/35576034.html

Модный показ Orlando Swim Week в США - яркий пример того, что на подиуме есть место всем девушкам, независимо от того, обладают ли они идеальными пропорциями или нет.

Модный показ - это не только стройные модели с идеальными телами и безупречной внешностью. Современная модная индустрия больше не стремиться создавать красивые, но порой, столь далекие от повседневной реальности образы. Все большее значение принимает естественность и натуральность. 

Модный показ Orlando Swim Week в США - яркий пример того, что на подиуме есть место всем девушкам, независимо от того, обладают ли они идеальными пропорциями или нет.

Быть реальной - вот главный девиз прошедшего в США показа.

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