14:55 07 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.88
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск
Георгиевская ленточка

Впервые Георгиевская ленточка "облетит" все города Приднестровья

© Sputnik / Евгения Новоженина
Молдова: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
15610

Акции по раздаче приднестровцам одного из символов Победы проводится многими общественными организациями региона уже с апреля. Они продлятся вплоть до главного дня празднования - 9 Мая.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в Приднестровье акция "Георгиевская ленточка" охватит все города региона и дойдет до самых дальних его уголков. Представители разных организаций, принимающие участие в раздаче ленточки, поделились с корреспондентом Sputnik, как принимают акцию приднестровцы.

До самых, до окраин
Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
В "России сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2019"

Волонтеры молодежного движения "Звезда" при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра объедут все главные населенные пункты Приднестровья, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в праздничных шествиях, которые состоятся 9 мая, с георгиевской лентой на груди.

Маршрут поездки сегодняшнего дня: Каменка – Рыбница – Дубоссары – Григориополь – Слободзея – Днестровск. В планах - раздача черно-оранжевой ленточки в Бендерах 7 мая, в Тирасполе 8 мая, и в сам праздник 9 мая, когда люди будут собираться в колонну "Бессмертного полка", которая пройдет традиционно по Тирасполю от площади им. А. В. Суворова до военного городка.

"Проедим по региону и будем раздавать ленту в местах массового скопления людей. Не везде в эти дни найдешь много людей. Помнится, в прошлом году в Григориополе по центральной улице их ходило мало. Мы отправились в местный супермаркет, к нам вышел управляющий и предложил зайти внутрь,  разрешив раздать ленты", - вспоминает руководитель Днестровско-Прутского центра Альберт Доржеев.

И иностранцы участвуют в акции

Как рассказал Доржеев, люди всегда воспринимают предложение прикрепить георгиевскую ленточку к их одежде с воодушевлением. Подтверждает это и Инна Крамаренко – пресс-секретарь партии "Обновление", молодое крыло которой не первый год также активно участвует в раздаче ленточек.

"В Тирасполе общались с горожанами, расспрашивали про их родственников, которые воевали. Люди охотно рассказывали и ленточку принимали. У нас всегда тепло относятся к этой акции. Даже иностранные туристы поучаствовали, которые гуляли по центру города. Им тоже вручили ленточки", - рассказывает Крамаренко.

Еще одни участники акции
Дмитрий Киселев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Киселев: георгиевская ленточка – это признание победы над фашизмом

Уже также раздали георгиевские ленточки активисты движения-сообщества "Молодежь Приднестровья" и Союза русских общин Приднестровья.

Как рассказала председатель Союза Виорика Кохтарева, ежегодно их организация распространяет около 10 тысяч черно-оранжевых ленточек. Их предоставляют Союзу посольство России в Молдове, а также представительство Россотрудничества в Молдове.

Ленточки традиционно передаются русским общинам разных городов, которые в свою очередь распространяют их по различным организациям – местным администрациям, школам. Часть из них выдается вузам, чтобы к акции могла приобщиться также и студенческая молодежь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Приднестровье активно проводится акция "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье планируют запустить новые гуманитарные проекты
В "Бессмертном полку" прибыло: в Приднестровье проходит одноименная акция
Теги:
молодежное движение "Звезда", Союз русских общин Приднестровья, Инна Крамаренко, Виорика Кохтарева, Альберт Доржеев, Георгиевская лента, георгиевская лента, георгиевская ленточка, Акция "Георгиевская ленточка", Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
Вручение сертификатов участникам Школы инновационной журналистики Sputnik
Репетиция парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве: вторая репетиция
Cамолет Сухой Суперджет 100
Cамолет Сухой Суперджет 100

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться