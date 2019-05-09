От Донбасса до Манчжурии: как распорядилась война судьбой молодого солдата

Ветеран рассказал, что офицеры сомневались, брать его в армию или нет - слишком маленького роста он тогда был – всего один метр 35 сантиметров.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Когда началась война, ветеран Великой Отечественной войны Николай Данилович Буренков был обычным подростком, который жил в Донецкой области. Тогда он не мог и подумать, что ему предстоят сложные бои с эсэсовцами и с японскими камикадзе.

Горькое военное детство

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Ветеран вспоминает, что отца забрали в армию сразу после начала войны, и они с мамой долго не получали от него никаких вестей. События в Донецкой области тем временем развивались стремительно. Ее захватили немцы и вместе с украинскими националистами издали указ о том, чтобы все коммунисты и евреи зарегистрировались в органах власти. Люди тогда не знали, что идут на добровольную смерть.

"Их всех забрали. Объявили врагами Украины и Германии и расстреляли сразу же, в том числе и маленьких детей. А нам что оставалось делать? Отец в армии, мать – домохозяйка. Мы собрались и подумали – ждать, когда к тебе придут немцы и расстреляют? Взяли вещи какие у нас были, бросили квартиру и пошли побираться по Украине, чтобы в итоге добраться до Смоленской области", - рассказал ветеран.

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Там жила родня Николая Даниловича. Путь к ним был долгим и трудным. По Украине мать и сын прошли пешком пять или шесть областей. Когда было совсем голодно, подрабатывали у крестьян: за работу им давали кусок хлеба. Все изменилось, когда скитальцы добрались до Воронежа. Они просили проезжих солдат довезти их до Москвы, но "незаконных" пассажиров приметили особисты. Они отправили мать с сыном жить в глухое село Воронежской области, откуда потом Николая Даниловича призвали в ряды Советской Армии.

Приклад доставал до земли

На фронт Николай Данилович Буренков попал в 1943 году. Он вспоминает, что офицеры сомневались, брать его в армию или нет: слишком маленького роста он тогда был – всего один метр 35 сантиметров.

"Я был пехотинцем. Винтовка была длиной 140 сантиметров, а я – 135. Приклад до земли доставал. Никакое обмундирование мне не подходило. Старшина намучился: брали форму, обрезали, перешивали, еле-еле снарядили", - поделился воспоминаниями Николай Данилович.

Свой первый бой ветеран встретил, когда охранял переправу через Днепр. Как рассказал Николай Данилович, эсэсовцы хотели ее захватить. Тогда же пехотинец Буренков получил первое ранение – в ногу. Но не последнее. Зрение, слух и речь Николай Данилович частично потерял во время боев на Дальнем Востоке. После переброски войск на восточные рубежи, прямо во время службы он окончил курсы фронтовых снайперов. В составе стрелковой части наступали от Благовещенска на юг.

"После того, как я оправился от ранения, нам объявили, что наш полк расформировывают и переводят из министерства обороны в подчинение МВД. В это время в Манчжурии не сдавались элитные японские части – камикадзе. Против этих смертников мы выступали вместе с китайской народной армией", - рассказал Буренков.

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Там же, на Дальнем Востоке ветеран встретил победу. Весть о том, что закончилась война быстро донеслась до самых дальних рубежей родины.

Весть о победе

В День Победы 9 мая 1945 года Николай Буренков находился неподалеку от маленького городка Сковородино. Вместе с другими однополчанами они пошли стирать свои гимнастерки на озеро, как вдруг к ним примчалась машина. Солдат быстро усадили в кузов, и отвезли в город.

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"Когда мы приехали в Сковородино, там уже шел митинг. Я помню, как крестьянки поили нас парным молоком, а мы были грязные и замызганные. Вот так я отмечал свой день рождения 9 мая 1945 года. Помню, что напился парного молока и наелся крестьянских лепешек", - вспоминает Николай Данилович.

После войны ветеран продолжил службу. Сражался уже на западных рубежах Родины – против частей бандеровцев и подпольной польской военной организации "Армия Крайова".

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