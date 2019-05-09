Празднование Дня Победы в Молдове: самый подробный анонс мероприятий

Акция "Бессмертный полк", памятные мероприятия, концерты и салют: как отпразднует Молдова 74 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В Кишиневе и по всей Молдове 9 Мая пройдут праздничные мероприятия. Sputnik знакомит вас с главными из них.

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Праздничный Кишинев: марши Победы и салют

В молдавской столице официальные мероприятия начнутся с 08.30. Руководство республики примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориале Eternitate (Вечность).

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Одно из центральных мероприятий праздника — Марш памяти "Бессмертный полк", который организован под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона. Сбор участников и построение колонны будет проводиться с 09.30 у триумфальной арки на площади Великого национального собрания. Шествие начнется в 10.00. Колонна проследует до мемориального комплекса воинской славы "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам павших героев. Колонну возглавит президент республики.

Вечером в 19.00 на площади Великого национального собрания под патронатом главы республики состоится концерт "Славе — не меркнуть, традициям — жить". В нем примут участие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project, которые вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальным гостем концерта станет звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

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"Партия "Шор" организует 9 мая праздничный концерт с участием легендарного ансамбля "Лейся, песня", первым исполнившим знаменитую песню "День Победы". Мероприятие намечено на 08.00 на перекрестке улиц Измаильской и Михая Когэлничану. На 09.30 запланирован марш к мемориалу "Вечность". Колонну возглавит лидер партии Илан Шор.

Демпартия приглашает в сквер Кафедрального собора на "праздник мира и процветания для Молдовы". В программе – музыка, танцы, угощения и сюрпризы для детей и взрослых. Начало мероприятия намечено на 09.00.

Торжества в Оргееве и Бельцах

В Оргееве 9 мая состоится марш Победы. Шествие стартует в 12.00 и завершится возложением цветов.

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В Бельцах в 10.00 стартует праздничное шествие. По традиции участники шествия возложат цветы к памятнику "Танк", пройдут по центральным улицам города и остановятся на Мемориале Воинской славы, где примут участие в праздничном митинге и возложат цветы к могилам 834 погибших воинов Советской армии. А в 12.00 митинг памяти откроется в Парке Победы.

Праздник в Гагаузии

В городах Гагаузии, помимо традиционных шествий колонн и возложения цветов к памятникам, запланированы и вечерние программы.

В Комрате построение колонн начнется в 08.30 часов утра, а на 09.00 запланировано шествие к Мемориалу воинской славы, где состоится возложение цветов и праздничный митинг. Вечером под патронатом башкана Гагаузии Ирины Влах состоится акция "1418 дней и ночей". Она намечена на 19.00. К этому времени у мемориала будет работать полевая кухня. На 20.00 запланирован концерт "Чтобы помнили, чтобы знали". Завершится празднование Дня Победы красочным салютом.

В Чадыр-Лунге в День Победы пройдет шествие "Бессмертного полка". Колонна стартует в 09.30 от примэрии. На 10.00 в парке Победы у памятника воинам Великой Отечественной войны запланирован праздничный митинг. В течение всего дня в городе пройдут памятные мероприятия. Вечером в 18.30 в парке Победы Чадыр-Лунги начнется концерт "Никто не забыт, ничто не забыто". В городе организуют также акцию "Свеча памяти". Праздник Победы завершится салютом.

В Вулканештах выдвижение колонны к Мемориалу Славы Героям начнется в 08.30. В течение всего дня в городе запланированы памятные мероприятия.

9 Мая в Приднестровье

В Приднестровье традиционно в День Победы состоится военный парад. Пройдет он на главной площади Тирасполя. Затем запланировано возложение цветов и венков к Вечному огню на Мемориале славы. После торжественных церемоний начнется шествие колонны "Бессмертного полка", в которой с фотографиями своих близких пройдут тысячи приднестровцев.

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