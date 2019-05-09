Память сердца: артиллерист дядя Лёка

В эти дни многие вспоминают своих героических родственников, сражавшихся за Родину в Великую Отечественную войну. Корреспонденты Sputnik Молдова приглашают всех, кому дорога память о своих близких, стать участником акции "Память сердца: наши герои". В ходе акции каждый может рассказать историю своих родных, так или иначе принимавших участие в освобождении мира от фашизма. Пришлите свои воспоминания и копию снимка родственников на почту редакции, а мы расскажем о подвиге героя в новом проекте: "Молдова: 75 лет мира и свободы".

Корреспондент Sputnik Ирина Ляхова рассказывает о славном боевом пути одного из членов своей семьи - героя Великой Отечественной войны Леонида Барбаша.

Леонид Тимофеевич Барбаш (Лёдик, Лёка – по-домашнему). Родной и единственный брат моей прабабушки Галины Тимофеевны. Кадровый офицер. Командовал артиллерией. Великая Отечественная была для него третьей войной. С начала военной карьеры и до самого Берлина он прошёл, словно заговорённый, без единого ранения.

27 апреля 1945 года под Берлином после боя дядя Лёка (так его называют в нашей семье) проводил рекогносцировку орудий. Тогда, по неписанным законам войны раненых добивали, чтобы не плодить опасных врагов за спиной. И это кадровому офицеру было хорошо известно. Но он пожалел молодого немца, раненного в бою, и поплатился за доброту своей жизнью.

По словам сослуживцев, дядя Лёка, обнаружив раненого немецкого солдата около орудия, совсем еще мальчишку, отдал приказ не трогать юнца: Берлин близко, война на закате, а молодому человеку - ещё жить и жить. Очевидно, собирался потом отправить в санчасть. Немец показывал ему, что сдаётся, но в последний момент схватил спрятанный пистолет и выстрелил в упор. Одним выстрелом - насмерть.

За месяц до смерти дядя Лёка приезжал домой в Москву. Вызвали для вручения Ленинской премии. Когда после церемонии отправлялся снова на фронт, мама его напутствовала: возвращайся поскорей! А он задумчиво ответил: хотелось бы... Тогда у его мамы дрогнуло сердце, она невольно испугалась, ведь прежде, каждый раз отправляясь на передовую, её сын – профессиональный военный, от природы человек жизнерадостный, такого никогда не говорил, всегда был уверен в том, что вернётся, и как мог, подбадривал её. Видно, предчувствовал...

Похоронка пришла 9 мая, когда вся семья, не подозревавшая о трагедии, воодушевлённо собиралась на Красную площадь. Когда узнали о смерти дяди Лёки, конечно, никто уже никуда не шёл. Известие подкосило всех. День Победы стал для моей семьи, как самым радостным, так и, пожалуй, самым скорбным за всю войну.