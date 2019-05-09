Ко Дню Победы жители Приднестровья готовятся круглый год

Ветераны очень быстро уходят и каждая встреча накануне праздника для них равносильна последнему бою с недугами.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Жители Приднестровья особо чтут 9 мая. Как рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Тирасполя Мария Пащенко, город, где проходят главные мероприятия по случаю празднования Дня Победы, готовится к событию круглый год.

Невостребованные конверты

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Многие из них уже не выходят из дома, а некоторые вообще не встают с кровати. Недавно в тираспольскую администрацию пришли открытки с поздравлением президента России ко Дню Победы, которые готовились по списку ветеранов прошлого года, и уже 32 из них остались невостребованными.

"Конверты еще разносят, но мы сразу отобрали, когда пришел пакет, 32 из них, которые адресовались тем, кого мы точно знаем уже нет в живых. После 9 Мая мы уже увидим ясную картину того, сколько действительно осталось ветеранов, когда вернутся невостребованные конверты", - рассказывает Пащенко.

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С прошлого года в Тирасполе на каждого ветерана завели паспорт. В него вписаны основные даты биографии и боевого пути, а также общие сведения о том, с кем проживает ветеран, кто ухаживает за ним, какие у него проблемы, в чем нуждается.

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В начале года уже несколько лет подряд сотрудники администрации обходят всех ветеранов ВОВ на дому, смотрят, что изменилось, какие новые проблемы появились – со здоровьем, с ремонтом, с заменой бытовой техники. После этого составляется программа помощи к очередному празднику 9 мая. В этом году в эту программу попало 28 человек.

Теплая встреча в "Землянке"

Накануне 9 Мая в Тирасполе прошла традиционная "Землянка", на которой встретились ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников боевых действий, дети войны, узники концлагерей, труженики тыла и представители различных общественных организаций и приднестровской власти. Широкие столы со вкусной едой и питьем, песни военных лет, поздравления.

"Ветеранам уже за 90. Они плохо видят, слышат, чувствуют себя. Для них собраться и прийти не просто. Физически тяжело. Но духом они крепки и память у них очень крепкая о тех годах войны. И они приходят сюда, чтобы увидеть "своих", - говорит Пащенко.

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Замглавы отмечает, что в последние годы ветераны уже видятся только на встречах, организуемых администрацией, – землянках и на параде Победы на 9 Мая, на котором для героев войны установлены трибуны.

"Они очень быстро уходят и каждая такая встреча для них равносильна последнему бою с недугами, жизнью. Но они хотят видеть друг друга, хотят вспоминать те годы, слышать песни военных лет. И мы стараемся сделать для этого все возможное", - отмечает она.

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Вот и один из пришедших на "Землянку" Борис Иосифович Шифрин рассказывает, что был маленьким ребенком, когда шла война, но те годы голодной жизни хорошо помнит. Он с матерью жил в Узбекистане.

"Мы с ребятами стреляли из рогаток по воробьям, голубям и другим птицам, а затем жарили их на вертеле", - говорит он.

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Прекрасно помнит Борис Иосифович и 9 мая 1945 года. Дом, где он жил, располагался поблизости с военным городком. Когда солдаты узнали об окончании войны, начали стрелять и обливаться водой, которая в пустынной местности считается очень ценной. Они радостно кричали: "Победа!".

Как в Тирасполе отметят День Победы

В приднестровском регионе основные мероприятия 9 Мая проводятся в главном городе – Тирасполе. Традиционно много лет в этот день школьники до начала мероприятий в восемь часов приходят к каждому ветерану с цветами, с георгиевскими ленточками, поздравляя с Днем Победы. Акция так и называется "С Добрым утром, ветераны!".

Церемония празднования также проходит по традиции - на главной площади А. В. Суворова. Начинается все с поднятия флага в 9.45, потом в 10.00 - парад Победы, в 10.40 и до 11.00 – возложение цветов и венков на Мемориале славы, а затем - шествие Бессмертного полка.

"Мы стараемся это мероприятие не заорганизовывать. Мы не хотим превратить "Бессмертный полк" из душевного патриотического порыва в казенное мероприятие. Чтобы этого не случилось, чтобы люди все-таки чувствовали, что они пришли по движению души, а не потому что их заставили, мы стараемся организовывать так, чтобы люди сами проявляли инициативу", - замечает Пащенко.

Колонна начинается с улицы Шевченко, которая прилегает к площади и дальше выстраивается по улице 25 Октября. Место от одной до другой пересекающей ее улицы администрация четко распределяет по организациям, которые примут участие в шествии, чтобы не было путаницы. И каждый точно знает, в пределах какого квартала его организация располагается в колонне.

Люди договариваются о месте встрече в городе и организовано идут к тому кварталу, где определено их расположение в колонне. А ее хвост каждый год становится все длиннее и длиннее, поскольку желающих встать в ряды "Бессмертного полка" с фотографией своего предка, воевавшего либо трудившегося в тылу, все больше и больше.

В течение дня 9 мая в Тирасполе проводится много различных праздничных мероприятий. Завершается День Победы на главной площади концертом и салютом, фейерверк которого можно увидеть в 21.00.

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