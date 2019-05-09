Наследие ветеранов: потомки участников ВОВ бережно хранят семейные реликвии

От героев былых времен: семьи ветеранов Великой Отечественной войны берегут наследие героев. Ведь оно – наглядное напоминание о совершенном подвиге во имя мира.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Ордена, медали, пожелтевшие от времени фронтовые фотографии, сегодня это – настоящие реликвии, которые хранятся почти в каждой семье, где родные участвовали в Великой Отечественной войне. Бережно относятся к таким предметам и потомки участника Сталинградской битвы, уроженца Молдовы Антона Сидоровича Константинова.

Награда за подвиг

Наиболее значимая реликвия для потомков Константинова это – удостоверение к медали "За отвагу". Сама боевая награда странным образом исчезла во время похорон ветерана в 2015 году. По словам родственников, на церемонии прощания с участником Великой Отечественной было много народа, поэтому не получилось за всем уследить. Теперь в семье берегут удостоверение как зеницу ока. Ведь оно – наглядное напоминание о совершенном подвиге во время Сталинградской битвы.

Наследие ветеранов: потомки участников Великой Отечественной бережно хранят семейные реликвии © Sputnik / Nicu Goncear

Наследие ветеранов: потомки участников Великой Отечественной бережно хранят семейные реликвии © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 2 © Sputnik / Nicu Goncear Наследие ветеранов: потомки участников Великой Отечественной бережно хранят семейные реликвии

Как рассказал Василий Качула – зять ветерана Константинова, во время боев за стратегические высоты, минеры заметили 15 танков противника, которые двигались в их сторону.

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"Они продолжали минировать и даже выдвинулись вперед, преградив путь движущимся танкам. Танковая атака перед минным полем была сорвана. Четыре раза противник танками и пехотой ходил в атаку, но все они были отбиты. Активную роль в отражении сыграли минеры под командованием младшего лейтенанта Константинова", - рассказал Качула.

Свой первый подвиг командир взвода минеров-подрывников совершил в 19 лет. Чуть позже было ранение, которое давало о себе знать вплоть до последних дней. Константинов отстреливался от немецкого снайпера, который в итоге прострелил ему правую руку.



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"После Сталинграда его признали ограниченно годным и хотели списать с фронта. Но он отказался и продолжал работы по разминированию того же Сталинграда. Таблички, с надписью "Осмотрено-мин нет", - этим он и занимался",- рассказала внучка ветерана Константинова Виктория Калараш.

За проявленные храбрость и мужество он получил орден Отечественной Войны первой степени, который также очень дорог его потомкам.

Редкие фотографии семейного военных лет

Вернувшись на Родину Антон Константинов работал в комсомоле, в партийных и профсоюзных органах. В 1973 году он стал министром культуры Советской Молдавии. При нем были построены Театр оперы и балета, обустроен парк "Комсомольское озеро", открыт музей Пушкина в Кишиневе и его филиал в селе Долна. Об этом времени родным напоминают фотографии в семейном альбоме. Но больше всего они дорожат единственной фотокарточкой, сохранившейся со времен войны. Ее копию внучка Виктория поместила на табличку, чтобы с гордостью нести в день Победы.

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"Мне кажется, что с нас началось движение "Бессмертный полк" в Кишиневе. Мы первые несли портрет в 2014 году, и после этого, оно стало приобретать масштаб у нас. Это единственная фотография военного времени, в форме тех времен. Она говорит сама за себя", - поделилась мнением Виктория.

© Sputnik / Nicu Goncear Наследие ветеранов: потомки участников Великой Отечественной бережно хранят семейные реликвии

Семейные реликвии потомки ветерана Антона Константинова передадут своим детям. Также как и память о подвигах 19-ти летнего парня, который храбро защищал свою Родину.

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