Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

День Победы - праздник, который объединил десятки тысяч людей: жители Молдовы массово приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Трогательная праздничная церемония прошла в День Победы на мемориальном комплексе "Вечность" (Eternitatea) в Кишиневе: несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо ветераны Великой Отечественной войны и президент Молдовы Игорь Додон.

В центральной части мемориала находится 25-метровая пирамида из красного камня. Пять лучей пирамиды представляют собой стилизованные изображения винтовок. pic.twitter.com/F6nd4JJWgy — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​"Ура! Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу", — скандировали кишиневцы.

Растроганные вниманием, обилием цветов и не прекращающимися поздравлениями, ветераны не сдерживали слез.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: никто не сможет отменить День Победы в Молдове

Торжественные акции, приуроченные к 74-летию Великой Победы, проходят во всех населенных пунктах Молдовы. В Кишиневе десятки тысяч людей приняли участие в праздничном шествии "Бессмертный полк", организованном под эгидой президента страны Игоря Додона, а также в маршах Победы.

Ежегодно День Победы объединяет десятки тысяч людей в нашей стране. С самого утра и до позднего вечера к мемориальному комплексу "Вечность" несут цветы. Среди тех, кто приходит к Вечному огню много молодых людей и детей. Они увлеченно слушают ветеранов - людей, переживших ужасы той войны, героев, которых с каждым годом становится все меньше.

Около 400 тысяч уроженцев Молдова воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, более 20 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике не осталось в живых ни одного героя тех лет. В настоящее время в нашей стране живут 412 ветеранов.

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