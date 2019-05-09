12:08 09 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
В Молдове сегодня отмечают День Победы

Голубей мира выпустили в небо над Кишиневом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
29 0 0

День Победы - праздник, который объединил десятки тысяч людей: жители Молдовы массово приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Трогательная праздничная церемония прошла в День Победы на мемориальном комплексе "Вечность" (Eternitatea) в Кишиневе: несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо ветераны Великой Отечественной войны и президент Молдовы Игорь Додон.

​"Ура! Спасибо ветеранам за мир! Спасибо за Победу", — скандировали кишиневцы.

Растроганные вниманием, обилием цветов и не прекращающимися поздравлениями, ветераны не сдерживали слез. 

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: никто не сможет отменить День Победы в Молдове

Торжественные акции, приуроченные к 74-летию Великой Победы, проходят во всех населенных пунктах Молдовы. В Кишиневе десятки тысяч людей приняли участие в праздничном шествии "Бессмертный полк", организованном под эгидой президента страны Игоря Додона, а также в маршах Победы.

Ежегодно День Победы объединяет десятки тысяч людей в нашей стране. С самого утра и до позднего вечера к мемориальному комплексу "Вечность" несут цветы. Среди тех, кто приходит к Вечному огню много молодых людей и детей. Они увлеченно слушают ветеранов - людей, переживших ужасы той войны, героев, которых с каждым годом становится все меньше.

Около 400 тысяч уроженцев Молдова воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, более 20 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике не осталось в живых ни одного героя тех лет. В настоящее время в нашей стране живут 412 ветеранов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

День Победы объединяет в Молдове всех. Даже политиков


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото
Акт о капитуляции, положивший конец Великой Отечественной войне
Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео
Sputnik Pro
Мастер-класс SputnikPro: "Ключевые тренды в современных медиа"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться