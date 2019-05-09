Додон и Филип возложили цветы и почтили память героев, павших в боях за мир

Уже с самого утра памятные плиты на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе усыпаны цветами: нескончаемый поток людей у Вечного огня.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В День Победы в Кишиневе с самого раннего утра тысячи граждан приходят к мемориальному комплексу "Вечность" (Eternitate), чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Люди возлагают цветы к Вечному огню и к могилам погибших воинов.

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Официальная церемония

В торжественной церемонии на мемориале приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, действующий премьер страны Павел Филип, депутаты, члены правительства, главы дипмиссий.

"В этом году отмечаем 75-летие освобождения Молдовы от фашизма. Это юбилейный год. Под эгидой президента запущены памятные мероприятия. Акции начались с марта и стартовали с города Сороки, который был освобожден первым. За несколько месяцев в стране прошли десятки мероприятий. Сегодня 9 мая в Молдове традиционно празднуется День Победы. Мы находимся здесь все вместе", - заявил Додон журналистам.

Он напомнил, что на этот день запланирован Марш Победы и "Бессмертный полк", а вечером состоится концерт.

"Памятные акции продолжатся и в последующие месяцы. В августе мы отмечаем освобождение Кишинева. Известная Ясско-Кишиневская операция", - отметил президент.

По его словам, марш, который начнется из центра Кишинева, не политическая акция. "Это общий праздник, который не должен использоваться в политических, идеологических, партийных аспектах", - подчеркнул Додон.

Море цветов у Вечного огня

У мемориального комплекса выстроилась очередь из желающих возложить цветы к Вечному огню. Люди чествуют ветеранов, поздравляют их с Днем Победы и благодарят за мир.

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"Я каждый год прихожу на мемориал, чтобы поздравить ветеранов с праздником, чтобы поблагодарить их за подвиг, чтобы отдать дань памяти погибшим. Мы в вечном долгу перед героями Великой Отечественной войны. Я прихожу сюда с портретом свое деда, который прошел всю войну. Он редко рассказывал мне о войне, но донес до меня самую главную мысль - надо беречь мир", - заявил житель Кишинева, который представился Владимиром.

"Безусловно, в этот день мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни ради мира, в котором мы живем. Сегодня рассказываю своим детям, какой ценой досталась Победа", - отметила жительница столицы Молдовы Марина.

День Победы в Кишиневе

В эти минуты в молдавской столице проходят многочисленные акции и концерты в честь Дня Победы. Через несколько минут стартуют марши Победы и акция "Бессмертный полк", организованная под эгидой президента Молдовы. Колонны людей из центра Кишинева двинуться к мемориалу воинской славы "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. О том, как проходит эта акция можно следить в прямой трансляции Sputnik.

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