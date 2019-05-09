Илан Шор: День Победы - великий праздник, который мы будем отмечать всегда

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Утро 9 Мая началось в Кишиневе с концерта, организованного "Партией "Шора". Со сцены звучали всем известные песни военных лет в исполнении любимых артистов. Тысячи людей с цветами и портретами близких, принимавших участие в Великой отечественной войне, пришли на мероприятие, чтобы потом всем вместе пройти маршем Победы к мемориалу "Вечность".

"Хочу сказать большое спасибо и поклониться всем тем, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой. Наши дедушки и бабушки сделали все, чтобы мы сегодня жили без фашизма, чтобы мы сегодня с вами жили, чтобы мы жили без войны. Это великий праздник, который мы будем отмечать всегда", - сказал Шор.

По его словам, в День Победы вспоминают героев, людей, которые ценою своей жизни избавили мир от "коричневой чумы".

"Мы всегда их будем помнить и чтить. Сейчас наша задача сделать все так, чтоб вся страна жила достойно и хорошо", - сказал Шор.

Марш Победы возглавил Илан Шор, ветераны Великой Отечественной войны, другие депутаты парламента от фракции "Партии "Шор". Колонна растянулась на несколько кварталов. Люди скандируют "Победа!", "Ура!".

Корреспонденты Sputnik ведут прямую трансляцию с места событий.

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