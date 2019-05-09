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Празднование Дня Победы в Кишиневе

Акция "Бессмертный полк" стартовала в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (42)
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Ретроавтомобили, мотоциклы, многотысячная колонна, портреты участников Великой Отечественной войны, крики "Ура! Победа" и исполнение хором песен военных лет: в Кишиневе проходит Марш Победы и "Бессмертный полк".

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В Кишиневе дан старт Маршу Победы и акции "Бессмертный полк". Многотысячную колонну президент Молдовы Игорь Додон, посол России в республике Олег Васнецов и глава белорусской дипмиссии Сергей Чичук, депутаты парламента и общественные деятели.

​Десятки тысяч кишиневцев и гостей столицы с портретами участников Великой Отечественной войны единой колонной направляются к мемориалу "Вечность", чтобы почтить память героев, павших за защиту Родины. Колонну возглавляют мотоциклы и ретроавтомобили. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа", "Спасибо за Победу" и поют песни военных лет.

Корреспонденты Sputnik ведут прямую трансляцию с памятного шествия. Акция "Бессмертный полк" и Марш Победы стали традиционными для нашей страны. Ежегодно в них принимают участие десяти тысяч человек. Многие приходят целыми семьями.

Участники акции отмечают, что акция "Бессмертный полк" позволяет осуществлять преемственность поколений. 

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось 412 ветеранов.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (42)

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