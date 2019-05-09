Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы

Глава республики дал интервью Sputnik прямо во время Марша Победы и шествия "Бессмертного полка".

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Праздник Великой Победы остается для молдавского народа очень значимым, заявил президент Молдовы в интервью Sputnik во время шествия Марша Победы и "Бессмертного полка".

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон и Филип возложили цветы и почтили память героев, павших в боях за мир

"Переписать историю Молдовы никому не удастся. Праздник Великой Победы остается для молдавского народа очень значимым. Важно помнить подвиг наших предков", - отметил Додон.

Он напомнил, что в этом году республика отмечает 75-летие освобождения от фашизма. Под эгидой президента уже прошли десятки памятных мероприятий и многое запланировано на последующие месяцы. Как отметил глава республики масштабные мероприятия пройдут по всей стране.

"Будем чествовать ветеранов", - сказал Додон.

Игорь Додон: Важно помнить подвиг наших предков. pic.twitter.com/qL8TXGBng7 — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

В Марше Победы и в акции "Бессмертный полк" принимает участие и семья главы республики - супруга Галина и их сыновья.

К колонне присоединилась семья президента - жена с детьми. pic.twitter.com/dKEqE0IXSc — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось 412 ветеранов.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдовы не могло остаться в стороне от семидесятипятилетия освобождения республики от фашистской оккупации. Мы запустили мультимедийный проект, где в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео представлены факты о Великой Отечественной войне, о Великой Победе и о Героях, подаривших Молдове свободу.

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