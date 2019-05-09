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Празднование Дня Победы в Кишиневе

Десятки тысяч человек приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Центральным событием праздничных мероприятий в Кишиневе в День Победы стал Марш Победы "Бессмертный полк", организованный под эгидой президента.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Молдавская столица масштабно отмечает День Победы. Центральным событием дня стал - Марш Победы - "Бессмертный полк", организованный под эгидой президента. Колонна из нескольких десятков тысяч человек прошла по центральным улицам Кишинева. У мемориала участников "Бессмертного полка" встречали криками "Победа! Спасибо!".

"Несколько десятков тысяч человек принимают участие в Марше Победы и акции "Бессмертный полк" в Кишиневе", - заявили Sputnik организаторы акции.

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