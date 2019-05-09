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Празднование Дня Победы в Кишиневе

Додон: сотни тысяч людей по всей Молдове отмечают День Победы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава республики считает, что для каждого гражданина Молдовы вне зависимости от его идеологических взглядов 9 мая - это День Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Сотни тысяч людей по всей Молдове отмечают 9 мая День Победы, заявил президент республики Игорь Додон в завершении Марша Победы и "Бессмертного полка".

"Думаю, сегодня (в Марше Победе и "Бессмертном полку" - ред.) приняло участие много людей - десятки тысяч кишиневцев и сотни тысяч по всей территории Молдовы. Потому что подобные мероприятия проходят практически во всех населенных пунктах страны. И это замечательно, потому это означает, что граждане Молдовы, не смотря на все попытки интерпретации и попытки забыть все, что связано с Великой Отечественной войной, отмечают этот день как День Победы. Это важно", - сказал Додон.

Празднование Дня Победы в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы

По его словам, он принял участие в Марше Победы и "Бессмертном полку" как гражданин Республики Молдова. "Счастлив, что в колонне, которой мы шли, не было партийных принадлежностей. День Победы - общий праздник, праздник всех граждан Молдовы", - отметил Додон.

Глава республики считает, что "для каждого гражданина страны вне зависимости от его идеологических взглядов 9 мая - это День Победы".

День Победы в режиме онлайн: "Бессмертный полк", концерты и праздничный салют>>>

"Вчера, 8 мая, был в посольстве ЕС в Молдове там праздновали День Европы. Напомнил послам, что и День Европы в 1945 году отмечался именно как День Победы. Это наш общий праздник. Рад, что сегодня было очень много детей, молодых ребят и девчат. Это значит, что будущее поколение будет об этом помнить. Каждый год беру своих сыновей. Им нравится. Они даже спрашивали меня, когда будет Марш Победы. Думаю, что они будут передаваться это своим детям - моим внукам и правнукам", - сказал Додон.

​В память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения прошли торжественным маршем "Бессмертного полка" по улицам Кишинева и другим городам Молдовы. Участники Марша Победы пронесли транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Состоятся также концерты и другие мероприятия в честь праздника.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось 412 ветеранов.

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