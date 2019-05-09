17:53 09 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
LIVE:
Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2019

"Бессмертный полк" завершился в Кишиневе: слезы, море цветов и голуби мира

© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова: 75 лет мира и свободы
Получить короткую ссылку
49830

Весь Кишинев вышел на Марш всенародной памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik, Елена Комолова. Десятки тысяч человек прошли по центральным улицам Кишинева Маршем Победы "Бессмертный полк". Дети и взрослые, высоко подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, шагали единым строем под песни военных лет. Возглавил колонну президент Молдовы Игорь Додон вместе со своей семьей, а также посол России в Молдове Олег Васнецов с супругой и глава белорусской дипмиссии Сергей Чичук.

​"В марше приняли участие порядка 60 тысяч человек", - сообщила Sputnik пресс-секретарь президента Кармена Лупей.

© Sputnik / Rodion Proca
День Победы 2019: в Кишиневе почтили память героев войны - видео

Учебник истории на улицах Кишинева

Марш "Бессмертный полк" стал уже традиционным и центральным мероприятием для Молдовы. Ежегодно в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Дети, внуки и правнуки – сюда приходят целыми семьями - гордые за своих предков и благодарные им за мирное небо над головой. Все встали в "Бессмертный полк". Это всенародная акция по-настоящему любима жителями нашей страны. Именно поэтому центральные улицы Кишинева 9 Мая были переполнены – горожане и гости столицы с цветами и плакатами шли плечом к плечу в одном строю. Словно написанный от руки учебник истории из фотографий участников Великой Отечественной войны появился на улицах Кишинева. Перед этим Маршем всенародной памяти и благодарности бессильны любые попытки переписать историю, переименовать праздник, забыть и отречься от прошлого.

​"Сегодня (в Марше Победы - "Бессмертном полку" - ред.) приняло участие много людей - десятки тысяч кишиневцев и сотни тысяч в городах и селах Молдовы. И это замечательно - граждане республики, несмотря на все попытки интерпретации истории,  в том числе, забыть все, что связано с ВОВ, отмечают этот день как День Победы. Это важно", - заявил Додон.

Бессмертная память

Интересно и то, что чувствуют потомки победителей, которые прошли в колонне "Бессмертного полка".

​Артем Гермаковский рассказал, что каждый год 9 мая отмечает, участвуя в акции "Бессмертный полк". В этому году он взял с собой маленького сына Давида. Артем рассказал о своем родственнике, который прошел Великую Отечественную.

"Важно помнить потомкам подвиг, который совершили их деды. То, что мы сегодня пришли с семьей, а таких семей тысячи, говорит о том, что память о тех страшных событиях и о том, как тяжело досталась Победа, вечна", - сказал мужчина.

​Валентина Студеникина на мемориале вместе с дочкой и внучками. Каждый год они приходят, чтобы почтить память тех, кто погиб в ВОВ.

"Мой отец воевал на фронте. С 1943 и до конца войны он участвовал в боях. К сожалению, сейчас его уже нет с нами, но мы всем сердцем и душой хотим того, чтобы те годы ужаса никогда не повторились на нашей земле. Не малые и не, тем более, большие войны не нужны человечеству", - сказала собеседница.

Слезы радости

Завершилась трогательная праздничная церемония на мемориале "Вечность": несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо ветераны ВОВ.

На протяжении всего дня тысячи людей чествуют главных героев праздника ветеранов. Охапки цветов, поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой и свободу растрогали ветеранов до слез. И они их даже не скрывают. Ведь это слезы радости. Радости жизни, радости свободы и радости Победы.

Мемориальный комплекс, где находится Вечный огонь, утопает в цветах.

​С раннего утра и до позднего вечера люди идут на мемориал, чтобы отдать дань памяти героям, павшим за защиту Родины. И так было, есть и так будет. Хочется вспомнить строки из стихотворения Роберта Рождественского:

Люди! Покуда сердца стучатся,— помните! 
Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет,— помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,— помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото
День Победы 2019: в Кишиневе почтили память героев войны - видео
День Победы
Из памяти не стереть: почему празднование Дня Победы важно для Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться