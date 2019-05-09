"Бессмертный полк" завершился в Кишиневе: слезы, море цветов и голуби мира

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik, Елена Комолова. Десятки тысяч человек прошли по центральным улицам Кишинева Маршем Победы "Бессмертный полк". Дети и взрослые, высоко подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, шагали единым строем под песни военных лет. Возглавил колонну президент Молдовы Игорь Додон вместе со своей семьей, а также посол России в Молдове Олег Васнецов с супругой и глава белорусской дипмиссии Сергей Чичук.

К колонне присоединилась семья президента - жена с детьми. pic.twitter.com/dKEqE0IXSc — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​"В марше приняли участие порядка 60 тысяч человек", - сообщила Sputnik пресс-секретарь президента Кармена Лупей.

© Sputnik / Rodion Proca День Победы 2019: в Кишиневе почтили память героев войны - видео

Учебник истории на улицах Кишинева

Марш "Бессмертный полк" стал уже традиционным и центральным мероприятием для Молдовы. Ежегодно в шествии принимают участие десятки тысяч людей. Дети, внуки и правнуки – сюда приходят целыми семьями - гордые за своих предков и благодарные им за мирное небо над головой. Все встали в "Бессмертный полк". Это всенародная акция по-настоящему любима жителями нашей страны. Именно поэтому центральные улицы Кишинева 9 Мая были переполнены – горожане и гости столицы с цветами и плакатами шли плечом к плечу в одном строю. Словно написанный от руки учебник истории из фотографий участников Великой Отечественной войны появился на улицах Кишинева. Перед этим Маршем всенародной памяти и благодарности бессильны любые попытки переписать историю, переименовать праздник, забыть и отречься от прошлого.

​"Сегодня (в Марше Победы - "Бессмертном полку" - ред.) приняло участие много людей - десятки тысяч кишиневцев и сотни тысяч в городах и селах Молдовы. И это замечательно - граждане республики, несмотря на все попытки интерпретации истории, в том числе, забыть все, что связано с ВОВ, отмечают этот день как День Победы. Это важно", - заявил Додон.

Бессмертная память

Интересно и то, что чувствуют потомки победителей, которые прошли в колонне "Бессмертного полка".

​Артем Гермаковский рассказал, что каждый год 9 мая отмечает, участвуя в акции "Бессмертный полк". В этому году он взял с собой маленького сына Давида. Артем рассказал о своем родственнике, который прошел Великую Отечественную.

"Важно помнить потомкам подвиг, который совершили их деды. То, что мы сегодня пришли с семьей, а таких семей тысячи, говорит о том, что память о тех страшных событиях и о том, как тяжело досталась Победа, вечна", - сказал мужчина.

Артем и Давид Гермаковские каждый год приходят на Мемориал. pic.twitter.com/ghJ1ZTtUcG — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​Валентина Студеникина на мемориале вместе с дочкой и внучками. Каждый год они приходят, чтобы почтить память тех, кто погиб в ВОВ.

"Мой отец воевал на фронте. С 1943 и до конца войны он участвовал в боях. К сожалению, сейчас его уже нет с нами, но мы всем сердцем и душой хотим того, чтобы те годы ужаса никогда не повторились на нашей земле. Не малые и не, тем более, большие войны не нужны человечеству", - сказала собеседница.

Валентина Николаевна Студеникина: У меня воевал отец, с 43 года до конца войны... pic.twitter.com/6LFFM2K8gE — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

Слезы радости

Завершилась трогательная праздничная церемония на мемориале "Вечность": несколько десятков белоснежных голубей выпустили в небо ветераны ВОВ.

На протяжении всего дня тысячи людей чествуют главных героев праздника ветеранов. Охапки цветов, поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой и свободу растрогали ветеранов до слез. И они их даже не скрывают. Ведь это слезы радости. Радости жизни, радости свободы и радости Победы.

Мемориальный комплекс, где находится Вечный огонь, утопает в цветах.

В центральной части мемориала находится 25-метровая пирамида из красного камня. Пять лучей пирамиды представляют собой стилизованные изображения винтовок. pic.twitter.com/F6nd4JJWgy — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

— Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​С раннего утра и до позднего вечера люди идут на мемориал, чтобы отдать дань памяти героям, павшим за защиту Родины. И так было, есть и так будет. Хочется вспомнить строки из стихотворения Роберта Рождественского:

Люди! Покуда сердца стучатся,— помните!

Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,— помните!

О тех, кто уже никогда не споет,— помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!