Молод душой, как в 18 лет: интервью с ветераном-поэтом Иваном Сухоруковым

Военное детство, ужасы войны, первый бой новобранца и смерть товарища, молитвы матери и эмоции в День Победы в 1945 году: ветеран из Кишинева вспоминает Великую Отечественную войну в своих стихах.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik, Елена Комолова. Великая Отечественная война застала Ивана Ивановича Сухорукова, когда он был подростком. На фронте он был относительно недолго, но и за это время успел увидеть ужасы и боль войны. Свои переживания и воспоминания о событиях тех страшных лет ветеран перекладывает в стихи. Его сочинения вышли в нескольких сборниках. Корреспондент Sputnik пообщался с участников ВОВ и узнал, как он встретил День Победы в 1945 году.

Детство, оккупация и ужасы войны

Иван Иванович поведал, что родился на хуторе Мокрая Балка, Ново-Александрийского района Ставропольского края, в семье кубанского казака.

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"Когда началась война, я был в Грозном у дяди. Конечно, тогда я не понимал, что происходит, и, помню, спросил у него, что мне делать. Ответ был прост – езжай домой", - начал свой рассказ ветеран.

Отец Ивана Ивановича погиб на фронте практически сразу после призыва.

"Мама со мной и двумя младшими сестренками остались дома. В 1942 году, мне было 15 лет", - сказал ветеран.

Семья Сухорукова несколько месяцев жила в оккупации. "Видели настоящие зверства фашистов. Я помню девочку из нашей школы... Ее повесили около административного здания. На ней табличка была - "партизанен". Конечно, нам было очень тяжело, но вскоре пришли наши красноармейцы и фашисты исчезли", - вспоминает Иван Иванович.

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Он рассказал, что после этого какое-то время работал на железной дороге и даже поступил в институт, но не мог себе позволить оставаться в тылу.

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"Никакого института мне не надо было. Я решил уйти на фронт. Пришел домой к маме и заявил ей об этом. Она плакала и говорила: "Отец был на фронте и погиб, а теперь ты туда? А как же мы?". Ответ был прост: "А как же я? На меня уже показывают пальцем, что я был в оккупации. А в чем моя вина? Я должен доказать, что я не тот, за кого меня принимают". Она поплакала и сказала: "Ну делай, как знаешь". И вот в 1944 году я попал добровольцем в действующую армию в Венгрии, в 3-й украинский фронт", - поделился ветеран.

Первый бой, смерть и трагедии войны

Иван Иванович вспомнил, как ехал вместе со своими товарищами на фронт.

"Помню, мы приехали куда-то к Дунаю. Слышно было, как идут бои. Думаю, ну вот, скоро и мы туда пойдем, где гремят взрывы и слышны выстрелы... Когда мы колонной шли к фронту, командир роты увидел меня, рослого, плечистого парня, и подозвал к себе: "А ну иди сюда, студент, будешь со мной рядом и выполнять мои поручения", - рассказал ветеран.

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Ему запомнился трагической эпизод со старшиной в офицерской шинели. "Командир батальона сказал нам пройти по переднему краю, и вдруг старшина падает. Командир батальона посмотрел строго, выругался и говорит: "Я же ему сказал, сними ты эту идиотскую шинель". Оказывается, все дело было в блестящих пуговицах. Снайпер взял его на мушку и застрелил", - пояснил Сухоруков.

Сильное впечатление произвел на молодого человека еще один памятный эпизод.

"Это было в январе-феврале, зима, холодно, грязно, сыро. Кругом стреляют. Старший командует: "Рота в атаку! Вперед!". Кто-то вскочил, кто-то помедлил, а с высоты недалеко - метров 300-500 – из пулемета положили всех, кто поднялся", - рассказал Иван Иванович.

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Командир тоже лежал на земле. "По-пластунски подполз я к нему. Он лежал бледный-бледный, внутренности вываливаются... И еле-еле говорит: "Сынок, водички глоток...". Как вспомню... Потом подполз медбрат, как-то перевязав его, потащил в тыл. С тех пор я не знал и не знаю, что случилось с командиром. Наверное, он не выжил, потому что у него было серьезное ранение", - вспоминает ветеран.

В 1945 году Иван Иванович попал в госпиталь с раной бедра. После этого на фронт он уже вернуться не смог.

"Наверное благодаря маме, которая была верующей женщиной и постоянно молилась за меня, я и остался жив. И я написал стихотворение "Мой ангел". При перечитывании его берет дрожь", - сказал он.

Глазами очевидца: День Победы 9 мая 1945 года

День Победы 1945 года Иван Иванович встретил в Киеве. Туда он попал случайно. После того, как его выписали из госпиталя – ему предложили продолжить обучение в Ростове, где, кстати, жила его школьная любовь – Елена. Но так сложилось, что вместо артиллерийского училища в Ростове, он попал в танковое училище в Киеве.

© Sputnik / Osmatesco Фотография курсанта Киевского танкового училища Ивана Сухорукова

"Мы прибыли в Киев 3 мая, а 9 мая - слышим стрельбу, шум какой-то непривычный для военного времени... И среди этого гвалта были слышны крики: "Война кончилась!". Боже мой! Этого не передать... Мы вышли в город - Киев был тогда полуразрушенный... Девочки за нами стайками ходили, обнимали и благодарили: "Вы - наши спасители!". Не описать словами, как мы все ждали эту Победу!", - вспоминает Иван Иванович.

О любви и о жизни после войны

"Помню, меня одна девочка как-то спросила, скажите, вот вы про войну рассказываете, о том, как это было страшно, о том, какие ужасы пережили люди, а любовь на войне была? Я опешил, но ответил, что да, конечно, была", - сказал Сухоруков.

По словам ветерана, самое светлое чувство для него в военные годы была любовь к его невесте - Елене.

© Sputnik / Osmatesco Ветеран ВОВ Иван Иванович Сухоруков

"Перед тем, как должен был уйти на фронт, я назначил ей свидание. Ждал ее долго, но она не пришла... Мы так и не увиделись. Но постоянно переписывались. Одну открытку отправил ей из госпиталя в Венгрии. Кстати, эта открытка до сих хранится в нашем доме. Потом уже спустя годы я спросил Лену, почему она не появилась на свидании. А она ответила, что была, но пряталась за кустиком и боялась выйти", - вспоминает Иван Иванович.

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После войны Сухоруков остался на военной службе. Его жена строила карьеру врача.

"Как истинная жена военного, всегда, в какую бы точку страны меня не направляли, следовала за мной", - сказал он.

К сожалению, ее уже нет в живых. У Иван Ивановича двое детей – сын и дочь, внуки и правнучка.

В Молдову Сухоруков попал также по службе. В Кишиневе в советские времена он работал заместителем председателя Центрального комитета ДОСААФ МССР.

"Учил гражданских людей, молодежь в автошколах. Мы выпускали механиков полевых электростанций, парашютистов и водителей бронетранспортеров. Также спорт. Так мы растили истинных патриотов Молдовы", - рассказал он.

Сейчас ветеран продолжает заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи – выступает с лекциями в школах.

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