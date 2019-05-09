"Молдова: 75 лет мира и свободы" - новый спецпроект Sputnik

Чем дальше уходит в прошлое годы Великой Отечественной, тем полнее мы чувствуем значимость и величие Победы.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. На платформе международного информационного агентства и радио Sputnik стартовал специальный мультимедийный проект, посвященный Великой Победе и 75-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

© Sputnik / Вадим Русу Вклад Молдовы в Победу над фашизмом

"Молдова: 75 лет мира и свободы" - так называется наша новая страничка. Здесь мы будем публиковать самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от фашистских агрессоров. Уходят из жизни воины-победители. Одна из важных задач нашего проекта — сохранить в памяти народа воспоминания и свидетельства героев для последующих поколений. Сохраним память о Победе и освобождении Молдовы в веках — никто не забыт, ничто не забыто!

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Участие в проекте может принять каждый — для этого достаточно прислать в редакцию ваши короткие рассказы с фотоснимками ваших родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Лучшие истории и фото будут опубликованы в рубрике "Память сердца: наши герои" на странице проекта.

Чем дальше уходит в прошлое годы Великой Отечественной, тем полнее мы чувствуем значимость и величие Победы. Подрастают всё новые поколения, и для воспитания каждого из них необычайно важны достоверные знания, правильное осмысление героического опыта Великой Отечественной, память о воинах, которые защитили нашу страну и все человечество от страшного врага.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.