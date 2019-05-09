Этот День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч жителей Молдовы

Одна на всех, и за ценой они не постояли - память солдат, сломивших фашизм, почтили в Молдове и масштабно отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Молдова широко отпраздновала 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Памятные акции прошли во многих населенных пунктах республики, однако самые масштабные состоялись в столице страны.

От героев былых времен...

Празднование Дня Победы в Кишиневе проходило сразу на нескольких площадках. Было организовано несколько Маршей Победы. Однако самым масштабным стало шествие "Бессмертный полк", подготовленное и проведенное под патронатом президента Молдовы Игоря Додона.

Людей на кишиневские улицы вышло много. Все с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Десятки тысяч жителей и гостей молдавской столицы совершенно разных возрастов, десятки тысяч фотографий, десятки тысяч историй, которые слились в книгу памяти той страшной войны...

Что только не пережили наши деды и прадеды – ужасы войны, зверства фашистов, тяжелые сражения, лишения и потери. Сегодня они, эти герои, не вернувшиеся с войны, все будто снова в строю – в шеренгах "Бессмертного полка". Они прошли по центральным улицам Кишинева и других населенных пунктов Молдовы, как и мечтали тогда, в далеком 45-м.

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Марш "Бессмертный полк"

По официальным данным, в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе приняли участие порядка 60 тысяч человек. Во главе этого марша находились ветераны Великой Отечественной войны, которых везли к мемориалу воинской славы "Вечность" на ретро-автомобилях. Тысячи людей приветствовали главных героев Праздника аплодисментами и словами "Спасибо за мир! Спасибо за Победу!".

​"Сегодня (в Марше Победы - "Бессмертном полку" - ред.) приняло участие много людей - десятки тысяч кишиневцев и сотни тысяч в городах и селах Молдовы. И это замечательно - граждане республики, несмотря на все попытки интерпретации истории, в том числе, забыть все, что связано с ВОВ, отмечают этот день как День Победы. Это важно", - заявил Додон.

Глава республики считает, что "для каждого гражданина страны вне зависимости от его идеологических взглядов 9 мая - это День Победы".

Додон в интервью Sputnik: праздник Великой Победы остается значимым для Молдовы>>>

Колонну сопровождали байкеры с флагами Победы и Георгиевскими лентами.

Посол России в Молдове принял участие в акции "Бессмертный полк"

Посол России в Молдове Олег Васнецов вместе с супругой приняли участие в акции "Бессмертный полк". В интервью корреспонденту Sputnik российский дипломат заявил, что память о Великой Отечественной войне необходимо передавать молодежи и объяснять, какой ценой далась Победа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Празднование Дня Победы в Кишиневе

"Приветствую то, что в Молдове в последние годы проходят такие марши, как и во многих других странах. И то, что вы носите георгиевские ленточки. Гергиевская лента - это символ глубокой памяти, символ единения народов, символ преемственности. Сегодня молодые люди, держа в руках портреты своих родных, цветы и георгиевские ленточки, вспоминают с помощью своих родителей, что происходило тогда", - сказал Васнецов.

Памятные мероприятия и шествия в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari В Бельцах состоялся концерт в честь Дня Победы

В разное время в четверг в Кишиневе прошли акции, приуроченные ко Дню Победы.

К примеру, утро 9 мая началось с концерта, организованного "Партией "Шора". Со сцены прозвучали всем известные песни военных лет в исполнении любимых отечественных певцов, а также легендарного советского и российского ансамбля "Лейся Песня".

Зрители, со слезами на глазах подпевали артистам.

Сотни людей с цветами пришли на праздничный концерт, чтобы потом проследовать к Вечному огню. pic.twitter.com/1ns7xGVD0j — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​После концерта состоялся многотысячный марш – люди с цветами и портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли по центральным улицам Кишинева к мемориалу "Вечность". В акции приняли участие более 15 тысяч граждан.

"Праздник мира и процветания для Молдовы", или День Европы и День Победы

А в сквере Кафедрального собора состоялся "праздник мира и процветания для Молдовы", организованный Демпартией страны.

Возле Кафедрального собора также проходят праздничные мероприятия. Играет военный оркестр. pic.twitter.com/cVSL3ysphS — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

​Возле сцены работала полевая кухня, на сцене под логотипом ДПМ выступил оркестр МВД Молдовы.

В центре Кишинева в сквере у Кафедрального собора развернута полевая кухня. pic.twitter.com/d5fe9K0bTb — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 9 мая 2019 г.

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Вечный огонь утопает в цветах

С самого утра к Вечному огню и к могилам павших советских воинов люди продолжали приносить цветы. Среди тех, кто пришел к мемориалу, много молодых людей и детей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2019

На протяжении всего дня тысячи людей чествовали главных героев праздника - ветеранов. Охапки цветов, поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой и свободу растрогали участников ВОВ до слез. И они их даже не скрывают. Ведь это слезы радости. Радости жизни, радости свободы и радости Победы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2019

Концерт на центральной площади Кишинева

© Sputnik / Евгения Новоженина Жители Гагаузии вышли на парад в честь Дня Победы

Большой праздничный концерт проходит на центральной площади Кишинева в четверг вечером. Мероприятие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовано под патронатом президента Молдовы.

На сцене выступили звезды отечественной эстрады, среди которых- Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project. Вместе с президентским оркестром они исполнили знакомые каждому песни военных лет. Специальным гостем концерта стала российская певица Валерия.

"В те страшные военные годы плечом к плечу делали эту Победу воины разных национальностей - и молдаване, и русские, и украинцы, и белорусы, азербайджанцы, грузины и другие. Они были братьями. И это была одна Победа. Поэтому сегодня это наш общий праздник, с которым я вас от всей души и поздравляю", - сказала Валерия.

​День Победы завершится салютом.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

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