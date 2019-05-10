В память о героях: к 9 мая в селе Каракуй восстановлен мемориал воинской славы

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik, Дарья Чернега. В молдавском селе Каракуй Хынчештского района увековечили память о 220 героях, погибших 25 августа 44 года в боях за освобождение республики. Мемориальный комплекс реконструирован по инициативе славянской правозащитной организации "Вече", при финансовой поддержке властей российского города Салехард и местных органов власти села Каракуй.

© Sputnik / Nicu Goncear Мемориальный комплекс селе Каракуй Хынчештского района реконструирован

Бесстрашный подвиг героев

Герои, погибшие в селе Каракуй, защищали стратегическую высоту, расположенную в непосредственной близости к населенному пункту. Кровопролитное сражение, которое произошло 25 августа 1944 года было частью Ясско-Кишиневской операции. Советские солдаты всеми силами сдерживали врага, пытавшегося прорваться к молдавско-румынской границе. В 2016 году к памяти о погибших вернулись поисковики из отряда "Август". Они провели раскопки и обнаружили неучтенные воинские захоронения: два одиночных и одно братское на 32 человека.

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"Ранее при разведке окрестностей этой могилы был обнаружен компас, подписанный "Иван Шабанов". Документальные источники министерства обороны Российской Федерации дали возможность найти данные об этом военном. Это – офицер, который в боевых действиях в августе 44-го года геройски погиб, сражаясь в одиночку против нескольких сотен немецких солдат", - рассказал руководитель поискового отряда Василий Сеньковский.

За проявленные мужество и героизм офицер Шабанов был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако командование решило присвоить ему награду меньшей значимости. Останки бойцов, найденные в окрестностях села Каракуй, будут торжественно перезахоронены 22 июля.

Как изменился мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс в селе Каракуй Хынчештского района был построен около 35 лет назад. Как рассказал руководитель славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, его возводили так называемым методом "народной стройки", не из самого качественного материала.

"Более 30 лет назад правление колхоза решило воздвигнуть 12-метровый обелиск. Работы не были выполнены качественно, гранитные плиты не были армированы, и пять лет назад часть из них обвалилась", - рассказал Гуцул.

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Массивные гранитные плиты весом около 80 килограммов были заменены на новые, более устойчивые. Имена погибших солдат выгравированы в камне. Кроме того, мемориальный комплекс в селе Каракуй теперь огорожен декоративной изгородью, а тропинки, ведущие к обелиску и Вечному огню, выложены тротуарной плиткой. Порядка 40% от стоимости работ оплатила дружественная организация из города Салехард. Максимум возможного сделали и местные органы власти.

"В деньгах мы потратили 250 тысяч леев, это почти 8% от всего бюджета села на 2019 год. Но мы не жалеем, так как знаем, что потратили на строительства мемориала в память о людях, которые подарили нам мир", - рассказал примар села Каракуй Анатолий Дубчак.

Свой посильный вклад общее дело также внесли местные жители. Некоторые из них во время реконструкции памятника работали на добровольных началах.

© Sputnik / Nicu Goncear Мемориальный комплекс селе Каракуй Хынчештского района реконструирован

"В прошлое воскресенье мы сажали розы. Нас было четыре человека. Через полчаса возле нас было уже 12 человек. Даже нечего было сажать. Люди очень отзывчивы, так как знают, что это – священное место для нас", - отметил примар.

По словам Дубчака, в следующем году местная администрация попробует возродить старую традицию, которая существовала в Каракуе в советские времена. Раньше после торжественного митинга люди отправлялись в близлежащий лес, где проходили ожесточенные бои. Там продолжались праздничные мероприятия.

Все начиналось с "красных следопытов"

Традиция отмечать День Победы на месте, где проливали кровь советские воины, появилась в селе Каракуй после того, как в населенном пункте развернул свою деятельность школьный клуб "Красных следопытов". Его основательница - бывшая учительница биологии Евгения Спиридоновна Павлюк - всю жизнь ждала весточки о том, где похоронен ее отец, который во время войны пропал без вести на Дальнем Востоке.

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"В 70-е годы я была направлена в село Каракуй работать учительницей. Однажды, накануне 9 мая, директор школы дал мне список из 172-х погибших за наше село и открытки. Он сказал: "Пиши по этим адресам". И мы отправили поздравление и приглашение на праздник 9 мая. Но все открытки вернулись. И вот тогда у меня появилась идея создать клуб "Красный следопыт" и начать искать родственников", - поделилась воспоминаниями Евгения Спиридоновна.

Из общего списка погибших красные следопыты нашли родственников ста героев. Эти люди каждый год 9 мая приезжали из бывших союзных республик в маленькое молдавское село, чтобы вместе отметить День Победы. Они же и подали идею о том, что в селе Каракуй надо построить мемориальный комплекс в честь погибших в жестоких боях. До этого в населенном пункте стоял лишь небольшой памятник.

"Много директоров совхоза прошли через село Каракуй. Я к ним обращалась, но они все отказывались, мол, нет денег. Но все-таки нашелся директор, который пошел навстречу и построил этот мемориал. Люди приезжали и были очень благодарны", - рассказала Евгения Спиридоновна.

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Родственники солдат, погибших в боях за Каракуй, присылали в местный музей, основанный Евгенией Спиридоновной, уникальные вещи: фотографии, медали, документы и письма с фронта, которые писали солдаты, сражавшиеся на высотах близ села Каракуй. Увы, многие из этих реликвий были утрачены после того, как школьная учительница вышла на пенсию. Как бросила в сердцах Евгения Спиридоновна – "музей исчез, когда в стране началась демократия".

В помощи нуждается не только Каракуй

Вместе с началом демократии в Молдове забыли не только о мемориальном комплексе в селе Каракуй. По данным, которыми оперирует славянская правозащитная организация "Вече", в республике существует порядка тысячи больших и малых мемориалов. Большинство из них нуждается в срочной реанимации.

"Из этой тысячи около ста мемориалов исчезло с лица земли. Они развалились, металл украли. Поэтому скажу, что в каждом третьем населенном пункте нужна капитальная реставрация сооружений, установленных в честь героев Великой Отечественной Войны", - отметил руководитель "Вече" Гуцул.

Мемориальный комплекс в селе Каракуй стал 84-м по счету, который восстановлен благодаря усилиям этой организации.

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