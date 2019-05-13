Настоящий герой освобождал Молдову в мае 1944-го - подвиг рядового Кобца

Рядовой Пётр Кобец был награжден орденом Отечественной войны посмертно - его подвиг поражает своим героизмом, готовностью умереть, но сделать так, чтобы Родина была свободной.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Сегодня в Молдове бушует май, погода радует жителей страны, да и настроение у всех по-настоящему приподнятое, весеннее и цветущее.

Вряд ли поверится сегодняшним молодым людям, что 75 лет назад в Молдове, вот также в мае, шли кровопролитные бои, рвались снаряды, погибали люди.

Шли на смерть, еще не насладившись жизнью сполна, не долюбив, не надышавшись полной грудью.

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История рядового Кобца стала примером того, что слова о настоящем патриотизме - не пустой звук, а простые советские солдаты знали цену подвигу и шли на него, если того требовала сама история. Каждый оккупированный врагом участок нашей некогда единой Родины они воспринимали, как место где родились сами, и дрались за него так же отчаянно. Молдова здесь - не исключение.

Прошло 75 лет с момента, когда солдат Кобец повторил на молдавской земле подвиг Александра Матросова. 11 мая 1944 года шел ожесточенный бой за село Дороцкая. Полк долго и с большими потерями пытался взять его, но на пути стоял вражеский ДОТ, из которого бойцов поливали свинцовым огнем пулеметчики.

Драматические боевые события под Дороцкой развивались в ночь на 11 мая, когда после грома артподготовки солдаты поднялись в полный рост и устремились к вражеским позициям. Однако стоило им пробежать несколько метров, как нещадный пулеметный огонь косил бойцов, как траву, и приходилось отлеживаться.

Видя, что боевая ситуация зашла в тупик, рядовой Пётр Кобец в ярости бросился к ДОТу, а пули будто облетали его стороной. При этом солдат вел автоматный огонь по гитлеровцам. Подбежав вплотную и увидев пулеметное гнездо, солдат бросил в направлении огня две гранаты, однако стрельба не прекратилась. Встав в полный рост и широко раскинув руки, рядовой Кобец закрыл амбразуру своим телом.

Боец погиб, однако его товарищи под дружное "Ура!" пошли в атаку, разя фашистов огнем в их же траншеях. Вскоре село Дороцкая было взято Красной Армией.

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За совершенный подвиг Пётр Кобец 22 сентября был награжден орденом Отечественной войны I степени. Посмертно. Имя героя увековечено на плитах мемориального комплекса в селе. В Хабаровске его не дождались жена и трехлетний сын.

Наверняка сегодня где-то на просторах огромной России живут потомки бойца, простого русского солдата, который героически и бескомпромиссно бил врага, бил на молдавской земле...

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