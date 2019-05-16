К юбилею Великой Победы появится книга о Героях СССР родом из Приднестровья

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с представителями ветеранской организации Тирасполя обсудил проекты, планируемые к 75-летию завершения Великой Отечественной войны, которое будет отмечаться в будущем году.

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. К 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны в Приднестровье выпустят книгу о Героях Советского Союза, чьи судьбы так или иначе были связаны с Приднестровьем. Об этом говорил лидер региона Вадим Красносельский на встрече с членами тираспольского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

"В надлежащее состояние будут приведены могилы Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Захоронения героев войны © Sputnik / Марчук Память сердца: дядя Лёка - Герой Советского Союза

Участники встречи рассказали, что основная часть захоронений относится к 70-м годам прошлого века. Часть могил члены тираспольского Совета ветеранов привели в порядок своими силами. Помощь оказала и местная администрация.

"Эту работу необходимо продолжить. У входа на кладбища, где есть захоронения Героев Советского Союза, должны быть соответствующие информационные знаки. В случае необходимости обновлены будут и памятники", - сказал Красносельский.

Вечная память

Встреча проходила в Музее боевой славы, работа по созданию которого Союзом ветеранов была начата в 1999 году. На сегодняшний день, кроме большого количества фотоматериалов и других экспонатов, главной ценностью музейного фонда являются достоверные и подробные сведения о тираспольских ветеранах Великой Отечественной войны.

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В 94 книгах, объединенных в серию "Вечная память", описаны судьбы 940 участников ВОВ. Это не печатные издания, а рукописи самих героев, рассказывающие от первого лица о боевом пути, жизни до и после войны. По предложению приднестровского лидера, биографические данные, отрывки воспоминаний и фотографии ветеранов в оцифрованном виде войдут в фотоальбом, выпустить который планируется к юбилею Великой Победы.

Работа Союза ветеранов

Вадим Красносельский передал тираспольскому Совету ветеранов войны, труда и Вооруженных сил сертификат на приобретение бытовой техники и офисной мебели, в обновлении которой нуждается организация.

Общественная организация "Ветераны войны, труда и Вооруженных сил" города Тирасполя в нынешнем статусе и форме действует с 1999 года, хотя ее исторические предшественницы существовали под разными названиями с середины прошлого столетия. Задачи, по сути, не меняются: поддержка ветеранов, сохранение истории, общественная деятельность, патриотическое воспитание молодежи.

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На сегодняшний день численность Союза ветеранов превышает полторы тысячи человек. Из них – 54 участника ВОВ, остальные – труженики тыла, вдовы участников войны, ветераны труда и вооруженных сил, а также дети войны.

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