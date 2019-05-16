Почти "Маэстро": в мае 44-го в небе над Молдовой погиб настоящий ас

В небе над нашей республикой 75 лет назад разворачивались масштабные воздушные бои: враг цеплялся за молдавское небо, но советские летчики нещадно гнали фашистских стервятников. История боевого пути пилота Ил-2 капитана Виктора Захарова - яркое тому подтверждение.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Освободительные для Молдовы весна и лето 1944-го года были преисполнены героизмом советских бойцов и летчиков, которые гнали фашистских асов туда, откуда они прилетели в июне 41-го - за государственные рубежи Советского Союза.

Воздушная драка у села Спея, как сказал бы герой Леонида Быкова из культового фильма, была страшной - в небесный бой шли одни "старики". Фашистские летчики цеплялись за майское, светлое молдавское небо всеми силами. Но и наши пилоты понимали: они уже рядом с государственной границей СССР, и есть шанс полностью выдворить врага за пределы Родины.

11 мая 1944-го капитан, пилот штурмовика Ил-2, командир 2-ой авиационной эскадрильи 995-го штурмового авиационного полка Виктор Захаров вместе со своими товарищами принял воздушный бой.

Драка в небе над Днестром развернулась нешуточная, враг не давал спуска советским летчикам, но и им было, что противопоставить врагу. За годы войны многие из них стали настоящими асами, на счету у которых были десятки боевых вылетов и не один сбитый "мессер".

Так случилось, что бой за Спею стал последним для Героя Советского Союза капитана Захарова и стрелка-радиста Анатолия Нифатова, а место их захоронения до сих пор неизвестно молдавским поисковикам.

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Капитан Захаров принимал участие в десятках воздушных боев, все победы они делили пополам. На их летной военной судьбе - 97 боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено 97 вражеских грузовых автомашин, 10 танков, склады с боеприпасами и горючим, 6 построек противника, 3 железнодорожных вагона, порядка 330 фашистских солдат и офицеров.

Командование по достоинству оценило героизм летчика. Он был награжден орденами "Красной звезды", "Красного знамени", "Отечественной войны" I степени. Незадолго до своего последнего боя капитана Захарова удостоили медали "Золотая звезда" и ордена Ленина.

Сколько еще неизвестных солдат лежит в молдавской земле, их имен никто не знает, но люди благодарны им сегодня за мирное небо, за возможность жить и воспитывать детей, за возможность отмечать день освобождения Молдавии. А 24 августа на Днестровских плацдармах, наверняка, будет многолюдно - люди придут поклониться памяти тех, кому обязаны жизнью.

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