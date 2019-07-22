Как Молдова будет праздновать 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о главных событиях в программе празднования 75-летия Молдовы от фашистских захватчиков.

Программа юбилейных мероприятий обсуждалась на заседании оргкомитета, который возглавил президент Молдовы.

"Основные события запланированы на 24 августа, в день 75-летия освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции. Состоится открытие памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы и отреставрированного по инициативе Президента", - сообщил Игорь Додон в Facebook.

В тот же день состоятся торжественные церемонии на мемориальном комплексе "Вечность" в столице, а также на мемориале "Шерпенский плацдарм".

Вечером 24 августа состоится премьера документального фильма "История Молдовы. Ясско-Кишиневская операция", снятого по инициативе Президента Республики Молдова.

Завершатся торжественные мероприятия большим концертом и салютом.

"Считаю празднование 75-летия освобождения Молдовы от фашизма одним из важнейших событий нынешнего года. Мы должны чтить нашу историю и прославлять наших героев ради будущего Республики Молдова", - написал Додон.

В программу торжественных мероприятий также влючены события, которые состоятся в разных районах Молдовы, в том числе открытие реставрированных памятников героям Великой Отечественной войны, музейных экспозиций и фотовыставок.

Праздник, который все еще не возвращен в календарь

День освобождения от фашистских захватчиков в Молдове отмечают 24 августа. В этот день в 1944 году, в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции, советские войска освободили от оккупантов столицу Молдавской ССР Кишинев.

Однако этот день не имеет официального статуса, его нет в календаре праздничных дат. Список дней памяти, праздничных дней и дней отдыха в Республике Молдова утвержден постановлением Парламента РМ №433 от 26 декабря 1990 года, и дата освобождения Молдавии от фашизма в этот списке отсутствует. Последние поправки в документ вносились депутатами парламента в 2018 году.

Президент Молдовы Игорь Додон в прошлом году, в дни празднования 74-й годовщины освобождения Молдовы, заявил, что предпримет меры, чтобы этот праздник вернулся в календарь праздничных дат, откуда был вычеркнут в 1990 году.

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