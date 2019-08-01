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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019

Салют в честь 75-летия освобождения Каунаса - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова: 75 лет мира и свободы
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 Планируется, что праздничные залпы будут даны и в честь других городов СССР и Восточной Европы.

В Москве прошел праздничный салют в честь 75-летней годовщины освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что праздничные залпы будут даны и в честь других городов СССР и Восточной Европы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.



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