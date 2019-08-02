В Молдове скоро отметят 75-летие освобождения от фашизма

Совсем скоро Молдова отметит дату, которая дала ей возможность на мирное развитие, на счастье и независимость, свободу и будущее – 75 лет освобождения от фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Символично, что Молдова была освобождена от фашистской оккупации именно в конце августа – в период, когда на уцелевших клочках исстрадавшейся солнечной земли созревал виноград и фрукты.

Поэт-фронтовик Иосиф Балцан сразу после освобождения молдавской столицы писал: "Нас захватил садов и пепла запах, когда вошли мы с боем в Кишинев. А он сынам указывал на запад руками искалеченных домов. Молдавский виноград созрел до срока, до срока в бочках он перебродил, чтоб угостить бойца, что шел с востока и что на запад дальше уходил".

Природа, обожженная войной, как будто робко намекала на то, что дальше будет хоть и немного трудная, но мирная жизнь, что больше ни один снаряд, ни одна авиабомба не тронут республику, а люди начнут отстраивать свои дома и личное счастье, гордиться трудовыми победами, играть свадьбы, делать самое вкусное в мире вино и хвастаться им перед соседями.

Однако все это будет потом, после солнечного и огненного августа, после штурма Шерпенского плацдарма, после того, как героическая самоотверженность советского воина навсегда заткнет смертельно-строчащее "сопло" вражеского пулемета, косившего бойцов на кручах Днестра, как траву.

Тихо сегодня на Днестровских плацдармах, седой Днестр мирно несет свои воды к морю, бушуют рощи, спокойствия которым не дает ни днем, ни ночью порывистый речной ветер, слышно пение птиц. Спят вечным сном и солдаты, которые видели этот пейзаж иным, полыхающим, но сделавшие так, чтобы их потомки созерцали на этой земле именно такую, безмятежную картину.

Родина отблагодарила своих бойцов, многих, правда, посмертно… А 19 уроженцев Молдавии за храбрость и мужество были награждены медалями "Золотая звезда" и удостоены звания Героя Советского Союза.

Медаль золотая звезда была учреждена в начале августа 1939 года. Девятнадцать таких звезд озарили путь молдавских героев, среди которых были: Сергей Болгарин, Владимир Бочковский, Петр Вершигора, Федор Жарчинский, Аким Карпенко, Иван Коваль, Степан Колисниченко, Никита Лебеденко, Шабса Машкауцан, Михаил Павлоцкий, Михаил Плугарев, Сергей Полецкий, Анатолий Соколов, Ион Солтыс, Николай Фролов, Георгий Черниенко, Павел Щербинко, Григорий Сорокин.

© Sputnik / Евгений Биятов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Сегодня, в преддверии 75-летия освобождения республики от фашистской скверны хочется вспомнить не только их, но десятки тысяч бойцов, прошагавших тысячи километров, чтобы в августе 1944-го дать решительный отпор врагу на молдавской земле, навсегда стереть с этой земли нечеловеческое понятие "высшая и низшая раса".

Сегодня на мраморных плитах в Шерпенах, где высечены имена советских бойцов, часто можно встретить живые цветы. Многие помнят, какой ценой достался мир на молдавской земле, важно, чтобы и грядущие поколения знали, благодаря кому их Родина свободна и независима.

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Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти наших ветеранов, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, фото, видео, воспоминания и истории, посвященные подвигам героев.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.