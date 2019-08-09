Звонок сквозь время: в Молдове нашелся герой, которого искали 75 лет

Ровно две недели отделяют молдавский народ от даты, которая подарила эти ой земле свободу и независимость, шанс быть человеком, а не рабом, возможность созидать и развиваться, поднимать из пепла республику-сад, гордиться ею и своими трудовыми заслугами перед Родиной.
Только, вот, какой ценой досталась свобода - сегодня многие представители молодого поколения не очень хорошо знают, а пожилые и люди среднего возраста помнят хорошо.
В миллионы семей на всем пространстве советской страны приходили извещения, в народе сразу названные "похоронками". И в каждом из них - "ваш сын", "ваша дочь", "ваш муж", "ваш отец". Сколько слез выплакали над этими трагическими документами родственники - не сосчитать.
Как не измерить и горечь потери самых близких людей, не услышать их смех, не увидеть улыбку, не собраться вместе за праздничным столом.
Многие родственники погибших на войне солдат, особенно матери и жены, так и не знали, где нашел упокоение их самый дорогой на земле человек. В большинстве случаев - это безымянные могилы с красной звездой, стоящие в полях, где шли сражения. Однако, благодаря усилиям молдавских поисковиков, даже сегодня, в преддверии 75-летия освобождения Молдавии от фашизма, находятся родственники бойцов, павших за свободу нашей земли.
На прошлой неделе звонок из Воронежа поступил руководителю Русского военно-исторического клуба Алексею Петровичу. В трубке был слышен волнующийся голос пожилого мужчины, который рассказал, что на протяжении трех четвертей века его семья разыскивала место захоронения его дяди - гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Тихоновича Безбородова, погибшего на территории Молдавии в августе 1944-го года.
"Меня зовут Дмитрий Владимирович, отец назвал меня в честь погибшего на фронте брата. Прошу Вас, помогите отыскать могилу дяди, чтобы хоть какую-то весточку получить о его судьбе, увидеть фотографии памятника на его могилке", - искренне просил звонивший.
Он сообщил, что, согласно пришедшей с фронта "похоронке", офицера похоронили с "отданием воинских почестей" на окраине села Ва...на (неразборчиво написано) Кишиневского уезда.
Молдавским поисковикам удалось выяснить: командир батареи 45-миллиметровых пушек 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, уроженец Воронежа, гвардии старший лейтенант Дмитрий Безбородов прошел боевой путь от родного города до Молдавии.
Он погиб в день, когда последние следы фашистской скверны Красная армия сметала с молдавской земли, принимал в этом самое непосредственное, героическое участие.
В бою 24 августа 1944 года, при освобождении Кишинева его батарея поддерживала огнем наступающие части пехоты. А на следующий день, у села Васиены Яловенского района старлей Безбородов принял свой последний бой. Посмертно за бои в Молдавии был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Всю эту информацию, а также фотографии памятника на братской могиле и плиты с фамилией лейтенанта Безбородова молдавские поисковики отправили в Воронеж. Через несколько минут снова позвонил его племянник - Дмитрий Владимирович.
"Ребята, огромное вам спасибо! У меня был день рождения, вы даже не представляете, какой вы мне сделали подарок!", - с волнением и признательностью сказал он.
Сам Дмитрий Владимирович, по состоянию здоровья, не сможет в нынешнем году приехать в Молдову и поклониться памяти своего павшего родственника.
В октябре, в ходе планирующегося визита в Воронеж, члены Русского военно-патриотического клуба привезут семье лейтенанта Безбородова горсть молдавской земли с могилы их предка. Пусть хоть так, спустя 75 лет с момента, когда в Молдавии отгремели последние взрывы Великой Отечественной войны, солдат вернется домой.
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