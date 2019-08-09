Звонок сквозь время: в Молдове нашелся герой, которого искали 75 лет

Спустя три четверти века после освобождения молдавской земли от фашизма находятся родственники тех, кто принял на берегах Днестра свой последний бой.

Ровно две недели отделяют молдавский народ от даты, которая подарила эти ой земле свободу и независимость, шанс быть человеком, а не рабом, возможность созидать и развиваться, поднимать из пепла республику-сад, гордиться ею и своими трудовыми заслугами перед Родиной.

Только, вот, какой ценой досталась свобода - сегодня многие представители молодого поколения не очень хорошо знают, а пожилые и люди среднего возраста помнят хорошо.

В миллионы семей на всем пространстве советской страны приходили извещения, в народе сразу названные "похоронками". И в каждом из них - "ваш сын", "ваша дочь", "ваш муж", "ваш отец". Сколько слез выплакали над этими трагическими документами родственники - не сосчитать.

Как не измерить и горечь потери самых близких людей, не услышать их смех, не увидеть улыбку, не собраться вместе за праздничным столом.

Многие родственники погибших на войне солдат, особенно матери и жены, так и не знали, где нашел упокоение их самый дорогой на земле человек. В большинстве случаев - это безымянные могилы с красной звездой, стоящие в полях, где шли сражения. Однако, благодаря усилиям молдавских поисковиков, даже сегодня, в преддверии 75-летия освобождения Молдавии от фашизма, находятся родственники бойцов, павших за свободу нашей земли.

На прошлой неделе звонок из Воронежа поступил руководителю Русского военно-исторического клуба Алексею Петровичу. В трубке был слышен волнующийся голос пожилого мужчины, который рассказал, что на протяжении трех четвертей века его семья разыскивала место захоронения его дяди - гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Тихоновича Безбородова, погибшего на территории Молдавии в августе 1944-го года.

"Меня зовут Дмитрий Владимирович, отец назвал меня в честь погибшего на фронте брата. Прошу Вас, помогите отыскать могилу дяди, чтобы хоть какую-то весточку получить о его судьбе, увидеть фотографии памятника на его могилке", - искренне просил звонивший.

Он сообщил, что, согласно пришедшей с фронта "похоронке", офицера похоронили с "отданием воинских почестей" на окраине села Ва...на (неразборчиво написано) Кишиневского уезда.

Молдавским поисковикам удалось выяснить: командир батареи 45-миллиметровых пушек 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, уроженец Воронежа, гвардии старший лейтенант Дмитрий Безбородов прошел боевой путь от родного города до Молдавии.

Он погиб в день, когда последние следы фашистской скверны Красная армия сметала с молдавской земли, принимал в этом самое непосредственное, героическое участие.

В бою 24 августа 1944 года, при освобождении Кишинева его батарея поддерживала огнем наступающие части пехоты. А на следующий день, у села Васиены Яловенского района старлей Безбородов принял свой последний бой. Посмертно за бои в Молдавии был удостоен ордена Отечественной войны I степени.

Всю эту информацию, а также фотографии памятника на братской могиле и плиты с фамилией лейтенанта Безбородова молдавские поисковики отправили в Воронеж. Через несколько минут снова позвонил его племянник - Дмитрий Владимирович.

"Ребята, огромное вам спасибо! У меня был день рождения, вы даже не представляете, какой вы мне сделали подарок!", - с волнением и признательностью сказал он.

Сам Дмитрий Владимирович, по состоянию здоровья, не сможет в нынешнем году приехать в Молдову и поклониться памяти своего павшего родственника.

В октябре, в ходе планирующегося визита в Воронеж, члены Русского военно-патриотического клуба привезут семье лейтенанта Безбородова горсть молдавской земли с могилы их предка. Пусть хоть так, спустя 75 лет с момента, когда в Молдавии отгремели последние взрывы Великой Отечественной войны, солдат вернется домой.

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