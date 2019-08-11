Ветеран Великой Отечественной: в тылу врага я узнал еще один язык - палочный

Михаил Васильевич Кислицкий вспоминает годы войны, большую часть из которых он пробыл в оккупации, а остальные - освобождая свои родные края.

ТИРАСПОЛЬ, 11 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Михаил Васильевич Кислицкий, будучи мальчиком в Великую Отечественную войну, до 44-го года пробыл в оккупации. А после освобождения родного села недалеко от Котовска в Одесской области сам уже был призван на фронт и вместе с бойцами Советской армии выбивал нацистов из Дубоссар. В тылу врага и на полях войны - сейчас он вспоминает о том, как страшно было жить в те годы и воевать против противника.

"Это страшные дни. Они запомнились на всю жизнь. Это горе. Пришли варвары, которые считают себя хозяевами на нашей земле. Зашли в дом, что понравилось, то взяли. Сказал не то слово, можешь сразу получить оплеуху, дубиной, прикладом, чем придется", - рассказывает ветеран о годах оккупации.

Михаил Васильевич говорит, что знал четыре языка - украинский, русский, чешский, молдавский, а во время оккупации нацистов изучил еще один – палочный.

"Физически страшно наказывали. Очень они любили так наказывать. Иду со своим товарищем, разговариваю на молдавском языке. Сзади румын ни с того, ни с сего палкой по спине – сначала друга, потом меня", - вспоминает он.

Орудия несли на своих плечах по слякоти

Когда в конце марта освободили родное село, его взяли в запасной артиллерийский полк, хотя юноша мечтал стать покорителем неба и оказаться на рубежах фронта.

"Я всегда мечтал стать летчиком. Но военком, узнав, что мне нет еще 17 лет, сказал: не то место ценно, куда хочешь, а то, куда тебя посылают. Так я попал в артиллерию", - с улыбкой вспоминает он.

Начало апреля 44-го. Его полк кинули вместе с другими на освобождение Дубоссар – Дойбаны-2. Была жуткая погода - ветер валил деревья, снежная пурга превращала землю в грязное месиво. Ни танков, ни машин толком не помнит – все они увязли в болотной грязи. А он, как и его сотоварищи, сбивая ноги и преодолевая все невзгоды, тащил на поле боя боеприпасы, пушки – все своими руками, на своих плечах.

"Шли за ними на расстоянии 150-200 метров, не отступая. Тащили все, что могли унести, на себе. Закончатся боеприпасы, и вернуться можешь не успеть, голыми руками возьмут. И мы не просто прошли по грязи, но и спали в этой слякоти. До сих пор удивляюсь, даже простуда не взяла", - поражается он.

Через пару дней распогодилось, но и такая погода для наших бойцов оказалась не лучшей.

"Солнце светит, тихо и желто-белый снег лежит - и мы видны, как на ладони. Немецкие истребители нас поливали из пулеметов. Они сбрасывали бомбы, которые разрываются в воздухе и секут хуже пулеметов. Но Бог миловал, я не был ранен", - довершает он свой рассказ о военном пути.

Вся жизнь - учеба

На фронте гибло много командиров, специалистов разных мастей, разведчиков. Им необходима была замена. И Михаила, обратив внимание на то, что он смышленый, рисует и хорошо окончил семь классов образования, направили в военную школу обучаться топографической разведке.

"Меня не раз шутливо спрашивали: так ты служил или учился. Я 30 лет служил. Но все время учился. Правда, много заочно", - признается он.

И перечисляет на память, где он за свою жизнь успел пройти обучение. После войны направили учиться в вечерней средней школе. Потом закончил артиллерийское училище в Одессе, затем полевую академию в Москве, географический факультет в Тирасполе и Университет народного творчества имени Крупской, отделение изобразительное искусства, в Москве.

"Четыре года у знаменитого теперь художника Фойницкого обучался. Два раза в неделю встречались по вечерам в Доме культуры в Тирасполе, а в выходные рисовали на природе. Я всегда любил рисовать, с самого детства. И я вообще художник", - говорит Кислицкий.

Самая лучшая весть – Победа!

Многочисленные знания особенно пригодились ему в 68-ом году в Чехословакии, когда его отправили в качестве переговорщика в один из гарнизонов, где проходили стычки. Когда уладил проблему и шел обратно, вспомнил историю, как в 45-ом такого же, как он, парламентера расстреляли в спину. Но Михаилу повезло – все обошлось.

Вспоминая свой военный путь, говорит, что самое страшное он пережил, конечно, в Великую Отечественную.

"В любой момент тебя могли лишить жизни. Я осознавал это, но не менее ощущал ответственность и шел без всякого разговора. Как и многие другие", - замечает Михаил Васильевич.

А весть о Победе вспоминает, как одну из самых ярких в жизни.

"На территории военного городка началась стрельба. Никто не понял, что происходит. И вдруг стали отовсюду кричать: война закончилась, Победа! Этот день мы так долго ждали. От этого было и радостно, и грустно", - говорит ветеран.

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