Эти песни вновь звучат на улицах Кишинева - люди ждут годовщину освобождения

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Песенный флэшмоб, приуроченный к 75 годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, прошел в минувшие выходные в Кишиневе.

В ближайшие дни в Молдове будет отмечаться знаменательная дата – 75-летие освобождения страны советскими войсками от фашистской оккупации.

Жители Кишинева продемонстрировали, что хорошо знают и помнят легендарные песни военных лет. Свидетельство тому - песенный флешмоб в честь 75-летия освобождения республики от фашизма.

Люди разных поколений собрались у здания Главпочтамта в центре города и исполнили легендарную "Катюшу", ставшую символом освобождения всей Европы от фашистской скверны.

"Расцветали яблони и груши" - эти знакомые строки звонко разнеслись над центром Кишинева в знак благодарности всем тем, кто принес этой земле мир и свободу. Одним из организаторов мероприятия выступила руководитель хорового коллектива "Рапсодия" Наталья Барабанщикова.

Организаторы обещают, что вплоть до 24 августа песни времен Великой Отечественной войны будут исполняться в разных уголках молдавской столицы.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - госудраственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

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