Освобождение Молдовы: на берегах Днестра каждый колос оплачен кровью

Спустя три четверти века в молдавской земле лежат останки безымянных советских солдат, именно их мужество и решимость подарили Молдавии в жарком августе 44-го мир и свободу.

Сегодня здесь ярко светит солнце, желтая стерня после убранной пшеницы сливается с бездонным лазурным небом, августовский зной нарушает лишь редко пролетающая пчела.

Мы стоим с жителем села Шерпены Ионом Урсу на крутом берегу Днестра, он поведал корреспонденту Sputnik то, что когда-то рассказывал ему его дед. "Видите внизу пологий левый берег с его бушующими под ветром рощами, картину умиротворения. В августе 44-го здесь так же было жарко. Но все это происходило на фоне яростного боя, военные действия вмешались в эту природную картину", - рассказал собеседник. Он утверждает: его дед в преддверии боевых действий пробирался окольными тропами к советским солдатам, чтобы угостить их кусочком мамалыги и брынзы, иногда приносил им и кувшин с вином.

"Потом же здесь было кровавое месиво, сопровождающееся яростными криками атак, стонами раненых, взрывами мин и стрекотней пулеметов. Кто, как не мы, местные жители, знаем цену миру, плиты на мемориале у Шерпенского плацдарма напоминают нам об огненном августе 1944-го", - сказал собеседник. Вдалеке на убранном пшеничном поле корреспондент Sputnik Молдова увидел группу убеленных сединами людей. Они внимательно следили за раскопками, которые проводили молдавские поисковики прямо в середине огромного поля. Старожилы села рассказали, что в августе 1944-го многих бойцов хоронили прямо на поле боя после того, как отгремели бои. Личность некоторых удалось определить, иные легли под дощечку с прикрепленной красной звездой безымянными.

Как заявили корреспонденту Sputnik очевидцы освобождения Молдавии в августе 1944-го, время неумолимо стирало с дощатых, фанерных табличек имена солдат, а холмики их могил, разбросанные повсеместно по днестровским плацдармам, сравнивал с уровнем земли вольный речной ветер.

Благодаря работе поисковиков многих солдат удалось опознать спустя 70-75 лет с момента боев на молдавской земле. Подсказкой, которая устанавливала личность павшего бойца, могли служить личные вещи, награды, на которых сохранились выбитые номера и, конечно, посмертные медальоны.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма члены Русского военно-патриотического клуба нашли на убранном пшеничном поле останки еще одного такого солдата – без имени и фамилии.

"Момент был крайне волнительный - останки погибшего воина-освободителя были сильно повреждены, вероятно, от прямого попадания мины. Их вынимали из земли крайне бережно, чтобы сохранить фрагменты. Позже мы планируем перезахоронить прах павшего война как подобает", - рассказал руководитель Русского военно-исторического клуба Алексей Петрович.

Три четверти века лежал безымянный герой в земле, на которой тихо колосилась пшеница. И вот, сейчас, его подняли из земли, каждая пядь которой когда-то была обагрена кровью, поделился собеседник.

Сейчас на Шерпенском плацдарме тихо. Но совсем скоро сюда, к этим гранитным плитам съедутся тысячи людей. 24 августа, в день 75-летней годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, именно здесь, на берегах главной реки Молдовы, можно будет сказать всем народом одно скромное слово "спасибо" – за мир и свободу, за возможность жить и созидать.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - государственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

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