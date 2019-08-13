На стенах Кишинева появились надписи из прошлого, это - неслучайно

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik, Андрей Петрик. "Искалеченный" войной Кишинев в далеком августе 1944-го представлял печальную картину: разгромленные боями дома, фрагменты уцелевших зданий, дым и пепел. Город был практически в руинах, но чувство пьянящей свободы, принесенной сюда советским солдатом, охватывало горожан.

Со свойственным жителям Молдовы созидательным рвением начали они восстанавливать родной город, разгребать завалы, наводить порядок. Но в условиях, когда здесь лишь недавно закончились бои, заходить в уцелевшие здания было опасно. Каждый подвал, каждое помещение могли быть заминированы отступающим врагом, а оплошность могла стоить жизни.

В далеком 1944-м году советские саперы бережно осматривали уцелевшие дома в столице Молдовы, чтобы подтвердить: опасности нет. Сегодня об их самоотверженности и подвиге напоминают сохранившиеся надписи на стенах городских зданий.

В ту пору, когда отгремели последние сражения на территории республики, и Красная армия продолжила свой победный путь, для Кишинева и других городов, как многие знают, были характерны два вида надписей на стенах домов.

"Осмотрено, мин нет" (надписи оставляли руководители саперных отрядов) и "Все силы на восстановление родного города!" (такие лозунги воодушевляли).

Прошло время и многие надписи на стенах кишиневских зданий почти стерлись. Сегодня неравнодушные жители города восстанавливают их. Корреспондент Sputnik Молдова с удивлением для себя отметил этот факт, побывав на улице Еминеску, 13.

Этот военный "автограф" оставил здесь 28 августа 1944 года лейтенант, сапер Гургин, осматривавший помещение.

Ранее о восстановлении этой надписи сообщил командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский: "Эта надпись, как и другие, признана памятником истории официально. До конца лета она будет реставрирована и "законсервирована".

© Photo: Facebook / Кишинёвцы! Надпись на стене кишиневского дома, оставленная советским сапером в августе 1944 года

В молдавской столице еще немало таких надписей, одну из них корреспондент Sputnik Молдова обнаружил на доме по улице Марии Чеботарь, чуть ниже перекрестка с улицей Алексея Матеевича, где неподалеку находится отделение центрального ЗАГСа Кишинева.

"Мобилизуйте свои силы на ликвидацию последствий хозяйничанья немецко-фашистских захватчиков", - можно прочитать на стене одного из исторических зданий.

Надпись тоже требует реставрации, поскольку это – живое свидетельство того, какой героической была история города 75 лет назад, как его жители старались вернуть родному Кишиневу его неповторимый облик.

Сколько еще такой памятной информации из прошлого содержится на стенах Кишинева. Конечно, хотелось бы, чтобы столичные власти взяли под свой контроль сохранение этих исторических реликвий, подобно тому, как бережно охраняют петербуржцы трафаретные буквы, выведенные на зданиях некоторых строений города на Неве, о том, что "эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле".

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - государственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

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