Додон рассказал, как Молдова отметит 75-ю годовщину освобождения от фашистов

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание, посвященное организации в период с 23 по 25 августа мероприятий к 75-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма.

"Согласно разработанному плану, большинство мероприятий пройдут 24 августа, когда мы отметим 75-ю годовщину освобождения Кишинева в рамках знаменитой Ясско-Кишиневской операции. В этот день на Мемориальном комплексе "Вечность" пройдет традиционное возложение цветов, а затем - памятные мероприятия на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, также состоится открытие памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы и отреставрированного по инициативе президента.

"Вечером 24 августа состоится премьера документального фильма "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы.", снятого под эгидой президента республики, а также грандиозный концерт на площади Великого национального собрания", - добавил Додон.

Он отметил, что памятные мероприятия при его участии пройдут и во многих других городах страны, в том числе в Комрате, Хынчештах и Штефан-Водах.

В комментарии радиостудии Sputnik председатель Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович заявил, что в преддверии 75-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма был подготовлен план мероприятий, который включает в себя среди прочего праздничный марш в честь дня освобождения города Комрата, праздничный концерт на центральной площади Кишинева, возложение цветов к могилам героев Великой Отечественный.

"В программу включены и траурные, скорбные мероприятия. Так, 25 августа в селе Каракуй состоится церемония перезахоронения останков 68 воинов Красной армии, которые погибли ровно 75 лет назад, 25 августа 1944 года, при попытке прорыва немецко-вражеской группировки из кишиневского котла в ходе ясско-кишиневской операции", - сказал Петрович.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти воинов-освободителей, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, фото, видео, воспоминания и истории, посвященные их подвигам.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - государственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK