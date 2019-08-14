"Южный гром" показал, как Молдова становилась свободной

В пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция, темой которой стал культовый фильм Николая Гибу "Кодовое название "Южный гром", в картине показана подготовка к Ясско-Кишиневской операции, освободившей республику от фашизма.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Вячеслав Шалевич, Клара Лучко, Алла Покровская и плеяда других прославленных и любимых в Советском Союзе артистов снялись в главных ролях в 1979 году в фильме Николая Гибу "Кодовое название "Южный гром".

После выхода на экраны картина стала культовой, в ней наиболее правдиво, с исторической точки зрения, показано, как проходила подготовка к Ясско-Кишиневской операции, вошедшей в один из десяти "Сталинских ударов" – молниеносных стратегических наступлений, в результате которых гитлеровские войска терпели неоспоримый крах в ходе Великой Отечественной войны.

Отображение в художественном фильме подготовки к Ясско-Кишиневской операции и само ее проведение стали темами пресс-конференции, прошедшей в среду в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Эта картина в сжатые сроки стала культовой, поскольку ее до сих пор показывают в эфире разных телеканалов. Рабочее название картины звучало несколько иначе – "Кодовое название "Ясско-Кишиневская операция". В этой картине сыграли блистательные, талантливые артисты, которые полностью раскрыли в кадре свой талант", - рассказал режиссер фильма, народный артист Молдовы Николай Гибу.

По словам маэстро молдавской кинематографии, главную роль генерала Березова (в реальности – Берзарина – ред.) мог сыграть в художественной кинокартине народный артист СССР Олег Ефремов, режиссер вел с ним переговоры. Однако в период подготовки и съемок фильма Ефремов стал художественным руководителем МХАТ и, в силу загруженности, отказался принимать участие в съемках. Эту роль сыграл не менее блистательный артист Вячеслав Шалевич.

Одним из главных консультантов картины стал генерал Михаил Белоусов, который помог режиссеру отобразить на пленке историческую правду, показать процесс подготовки к этой наступательной операции.

"Я очень благодарен моим друзьям – консультантам этой картины. Одним из них был киевский генерал, который во время войны был разведчиком, - Михаил Белоусов. Также неоценимый вклад в картину внес Сергей Безнощенко – военком. Между нами споров не возникало, мы понимали друг друга с полуслова. И я знал многое, изучал исторические материалы по теме, руководствовался своими воспоминания. Без чувственного восприятия материала нет смысла снимать кино или писать книги на эту тему", - уточнил Гибу.

Соблюдать правила исторической правды необходимо всем, кто берется за тему войны, уверен мастер.

Своими воспоминаниями о съемках фильма "Кодовое название "Южный гром" по Скайпу поделился главный оператор картины Павел Балан, ныне живущий в США.

"Иногда я мысленно возвращаюсь в то время. Вспоминаю Штефана Петраке и его песню "Холодна вода", которую он прекрасно исполнил. Это было очень хорошее время. Посмотрев законченную ленту, я удивился, насколько мастерски Николай Гибу смонтировал ее, убрав все ненужное и оставив самую суть", - рассказал Балан.

В свою очередь историк Борис Шаповалов отметил, что в картине действительно максимально исторически-правдиво отражены события, предшествовавшие Ясско-Кишиневской операции.

"События, о которых рассказывается в фильме, показывают противостояние 2-го и 3-го Украинских фронтов и 3-й и 4-й румынских армий, а также 6-й и 8-й немецких армий и 18-го отдельного немецкого корпуса" – уточнил Шаповалов, порекомендовав тем, кто не смотрел картину Гибу, внимательно с ней ознакомиться.

Историк подчеркнул: те два урока, которые уделяются в школах и лицеях республики теме Второй мировой войны – недостаточны. Детям, по мнению Шаповалова, надо детально рассказывать о том, как их родной край стал свободным, благодаря кому родина сегодня – независима.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - государственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

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