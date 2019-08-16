Гибу: не ждите, что все документы о Великой Отечественной войне рассекретят

В кинокартине раскрывается роль советской разведки в подготовке к Ясско-Кишиневской операции, освободившей Молдавию от немецко-румынской оккупации. В ходе создания картины режиссеру пришлось изучить массу документов, в т.ч. недоступных для широкой общественности.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли еще секретные, неопубликованные документы о событиях Великой Отечественной войны, режиссер фильма Николай Гибу недвусмысленно заявил, что такие документы есть, но их вряд ли будут публиковать, так как в них затрагиваются интересы влиятельных лиц.

"Не ждите, что что-то будет рассекречено. Не ждите. Потому что кому-то это не выгодно, для кого-то это позорное прошлое. Я очень благодарен моим ныне покойным друзьям-консультантам генералу разведки, историку Михаилу Артемьевичу Белоусову – и нашему военкому Сергею Григорьевичу Безнощенко. Я очень серьезно изучал предоставленные мне материалы, знал многое, многое, многое. Но я создавал кинокартину по их разработанное идее и по своим собственным воспоминаниям и восприятию", - отметил Гибу.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - госудраственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.