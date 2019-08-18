На Днестре земля вставала дыбом - 75 лет со дня смертельной атаки штрафбата

Три четверти века назад, 18 августа 1944 года, у села Шерпены в свой последний бой поднялись 368 бойцов 13-го отдельного штрафного батальона.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В этих местах в августе 1944 года в кровавой бойне полегли практически весь личный состав 13-го отдельного батальона. Именно 18 августа они пошли в свою решающую атаку.

Руководитель Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что в начале мая 1944 года 13-й штрафбат вместе с другими воинскими соединениями Красной Армии оказался на правом берегу Днестре и углубился на расстояние в 12-15 километров. Затем воины начали рыть окопы и траншеи, "вгрызаться в землю", а позже пришлось отступать под натиском превосходящих сил врага.

© Sputnik / РИА Новости Артиллеристы готовят снаряды к бою. Ясско-Кишинёвская операция.

"Замысел Ясско-Кишиневской операции заключался в том, чтобы ввести в заблуждение противника, дезориентировать его относительно места возможного наступления. С этой целью в апреле 1944 года и был захвачен небольшой плацдарм у села Шерпены", — рассказал Петрович.

На этом клочке земли советские солдаты на протяжении трех месяцев яростно сражались с врагом, убеждая его в том, что именно отсюда начнется наступление на Кишинев. В это время основные силы Красной Армии сосредотачивались в районе Кицкан для нанесения основного удара по вражеской группировке.

По словам Петровича, 18 августа 1944 года советское командование решило провести разведку боем у села Шерпены, которая в дальнейшем должна была перерасти в то самое "ложное" наступление.

"Первыми в бой поднялись именно бойцы 13-го штрафного батальона. Современная история представляет штрафников как оборванных и бесправных уголовников, направленных на фронт из лагерей и гонимых в атаку пулемётными очередями заградительных отрядов", — отметил собеседник.

Но на самом деле, продолжает он, бойцами штрафного батальона являлись офицеры, от младшего лейтенанта до подполковника, разжалованные за различные провинности и направленные искупать свою вину кровью.

В тот день 368 бойцов-штрафников пошли в свой последний бой у хутора Войново, в нескольких километрах от Шерпен. В полосе наступления батальона лежало частично разминированное минное поле, обойти которое не представлялось возможным. Первые взрывы заставили солдат броситься в отчаянную атаку навстречу немецким винтовкам и пулеметам.

"Несмотря на весь ужас происходящего, штрафники сумели захватить первую линию окопов противника и закрепиться. К ним на подмогу подоспели стрелковые части, которые удержали положение. После боя вынесли лишь восемнадцать бойцов 13-го батальона. Все они были тяжело ранены", — сказал собеседник.

А то самое минное поле обезвредили только в конце 80-х годов.

История подвига 13-го штрафного батальона стала известна благодаря воспоминаниям штрафника, раненого в том бою и чудом выжившего младшего лейтенант Иосифа Зарубинского.

В мае 1990 года он на личные средства установил памятную плиту на месте гибели батальона.

Плита была позже дополнена другими элементами, и теперь благодарные жители Шерпен заботятся о сохранности этого мини-комплекса.

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