Шаповалов: Ясско-Кишиневская операция – основа государственности Молдовы

Историк и политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о роли Ясско-Кишиневской операции в строительстве молдавской государственности.

Семдесят пять лет назад началась Ясско-Кишиневская операция, в результате которой была освобождена от фасшисткой оккупации Молдова.

Историк и политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, чем отличалась операция по освобождению Молдавии от других освободительных военных предприятий.

Это была стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и королевской Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Она рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны и входит в число так называемых "десяти сталинских ударов".

Однако какова роль Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск на всем театре боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, удалось ли в результате проведения этого стратегического наступательного маневра переломить ход войны в Восточной Европе и на Балканах, а также — какова историческая роль этой операции? Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик поговорил с политологом и историком Борисом Шаповаловым.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

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Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - госудраственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.

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